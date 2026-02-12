El acusado de matar a una mujer en Gualeguay fue hospitalizado en Salud Mental tras intento de suicidio

El femicidio de Vanesa López, de 39 años, ocurrido este jueves en Gualeguay, sumó este mediodía la detención del principal sospechoso, tras varias horas de intensa búsqueda policial en distintos sectores de la ciudad.

El crimen tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle continuación La Paz. Fue en Barrio Matadero, cercano al Molino, a metros de la costanera sur-oeste. La víctima fue encontrada sin vida con heridas de arma blanca o algún objeto punzante.

Según pudo saber ANÁLISIS, el hombre arrestado durante la siesta es Ernesto Fabián Camaño, de 50 años, sobre quien pesaba una orden de detención dispuesta por el juez de Garantías, Sebastián Elal.

El procedimiento fue concretado por personal de la Sección 911 de la Jefatura Departamental Gualeguay, que logró localizarlo en inmediaciones de Vuelta de Obligado y continuación Rosario del Tala. Allí fue interceptado por una patrulla y trasladado a sede policial.

Tras su traslado a la Jefatura Departamental de Gualeguay, el detenido intentó autolesionarse: trascendió que quiso ahorcarse, por lo que debió ser derivado de urgencia al hospital.

Actualmente, Camaño permanece internado en el área de Salud Mental del hospital local, bajo custodia policial, mientras continúa la investigación que encabezan los fiscales Josefina Beheran y Rodrigo Molina.

Por qué se investiga un femicidio

La causa que tramitan los dos fiscales se orienta hacia un femicidio, puesto que hay elementos que señalan que Camaño hostigaba a mujeres de la zona, incluida la víctima. Los primeros testigos de la investigación lo describen como un acosador de mujeres.

Por otro lado, también se pudo conocer que un informe preliminar autópsico indicó que Venesa intentó defenderse del ataque, pero nada pudo hacer ya que su contextura física era menor al de su agresor.

El sujeto era conocido por regentear un bar de la zona. Anoche, testigos lo ubican persiguiendo a la víctima. Incluso señalan que la agredió y amenazó a ella y a su actual pareja. Hubo intervención policial, pero no denuncia.

Finalmente, la escalada de violencia llegó a su punto más alto este jueves cuando Camaño se presentó en la casa de Vanesa para matarla. Ingresó, saludó al padrastro de la mujer, siguió hasta la habitación y cometió el femicidio. Salió de la vivienda alrededor de las 9.30. En la causa también se supo que el femicida es ahijado del padrastro de la víctima.

Por último, se espera que la audiencia para imputar a Camaño se efectúe el sábado. Y es que esperan que para entonces se encuentre en mejor situación de salud para enfrentarse ante los acusadores públicos. Tras la imputación, los fiscales podrán solicitar la audiencia de prisión preventiva.