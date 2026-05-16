El extenista Juan Martín Del Potro sufrió un robo en su vivienda

En la noche de este viernes desvalijaron la vivienda de Juan Martín Del Potro. La casa del extenista, ubicada en zona de Don Bosco de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, estuvo a merced de delincuentes que se llevaron recuerdos deportivos, joyas y relojes.

Según pudieron determinar en primera instancia, los delincuentes ingresaron a la vivienda luego de romper uno de los ventanales. Como no había nadie en la casa, aprovecharon la ausencia para llevarse distintos objetos de valor. La policía de Buenos Aires ya se encuentra en plena investigación del hecho.

De manera extraoficial se supo que los delincuentes pudieron recorrer varios sectores de la casa del extenista, consiguiendo llevarse muchos objetos personales. Diversos recuerdos de la extensa carrera de Del Potro en el tenis acabaron en manos de los malvivientes.

El robo fue descubierto por la madre del extenista al momento de retornar a la vivienda. Al detectar el desorden y los daños ocasionados por los ladrones avisó de inmediato a las autoridades policiales. Fueron estos los que llevaron adelante tareas periciales y luego iniciaron un operativo para dar con los responsables.

El objetivo actual de los investigadores es el de determinar cómo fue que el paso a paso de los ladrones para ingresar a la vivienda. Con esto también pretenden determinar si contaban con información previa sobre los movimientos que se producían en la vivienda, es decir, si hubo tareas de inteligencia.