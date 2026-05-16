Urquiza buscará la recuperación para volver a la cima en la Liga Federal

Este sábado habrá dos partidos correspondientes al Grupo A de la Conferencia Litoral en la Liga Federal de Básquet 2026. Ambos tendrán protagonistas entrerrianos, siendo uno de estos encuentros compuesto exclusivamente por elencos de la provincia.

Como local, Urquiza de Santa Elena intentará recuperarse de su última derrota ante Gimnasia de Santa Fe por 79-72, resultado que lo dejó como escolta con récord 7-3 por debajo de Rivadavia Juniors de Santa Fe, líder con un acumulado de 7-2.

Será ante La Armonía de Colón, equipo que suma tres victorias consecutivas y que en su última presentación venció a Quique por 76-68. Con récord 4-4, el conjunto colonense está en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, aspirando a avanzar de instancia.

El partido entre estos dos conjuntos se disputará a partir de las 21 y presentará un interesante desafío a ambos de cara a lo que les resta del campeonato.

El otro duelo de la jornada será en el estadio Ricardo Húngaro Crespi de Gimnasia de Santa Fe. El anfitrión recibirá a Quique Club de Paraná en un duelo cuyo horario de inicio previsto es para las 21.

Con récord 2-8, el conjunto paranaense llega como último en la tabla de posiciones. Sin embargo, su última victoria fue ante el equipo al que enfrentará esta noche, al que venció en condición de local por 73-62 el pasado 9 de abril.

Gimnasia, por su parte, viene de dar el golpe sobre la mesa al vencer a Urquiza de Santa Elena por 79-72, marcador con el que llegó a un récord de 4-6 con el que está penúltimo en una posición compartida con Recreativo.

Ambos elencos necesitan la victoria, aunque en el caso de los paranaenses, una derrota sería la sentencia a quedarse fuera de competencia.