Iñaki Arrías se quedó con la pole del TC Pista Mouras

El paranaense se quedó con la pole de la categoría escuela de la ACTC.

Este sábado se desarrollaron los entrenamientos y la clasificación correspondientes a la quinta fecha del TC Pista Mouras en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. En ese lugar fue un paranaense el que marcó el ritmo de competencia.

Ya en el primer entrenamiento marcó distancias Iñaki Arrías quedándose con el primer lugar luego de obtener un tiempo de un minuto, 35 segundos y 182 milésimas. En el segundo ensayo lo relevó Ignacio Lovich, que registró un tiempo de un minuto, 52 segundos y 475 milésimas para ser el más rápido de esta segunda parte de la prueba, que contó con menos pilotos en pista.

Llegado el momento de la verdad, el paranaense fue insuperable y con un registro de un minuto, 34 segundos y 695 milésimas se quedó con la pole position que le permitirá buscar su cuarta victoria consecutiva en la categoría.

El segundo puesto de la clasificación fue para Lovich, que quedó a 194 milésimas, mientras que el tercer puesto fue para Ignacio Quintana, que acabó a 534 milésimas. Ellos dos serán los que intentarán superar a Arrías en la serie única que tendrá lugar este domingo a partir de las 9.15.

Una vez finalizada la serie quedarán determinadas las posiciones para la final que definirá al ganador de la quinta fecha del campeonato.

Clasificación | TC Pista Mouras | Fecha 5 (en La Plata)

1°) Iñaki Arrías (Ford): 1’34”695/1000.

2°) Ignacio Lovich (Dodge): a 194/1000.

3°) Ignacio Quintana (Torino): a 534/1000.

4°) Damián Pérez (Dodge): a 587/1000.

5°) Ignacio Vilas (Dodge): a 976/1000.