El colonense Rodrigo López logró cuatro medallas panamericanas en la pista de Indaiatuba

A los 47 años, el entrerriano Rodrigo López mostró su vigencia en San Pablo.

Con un total de cuatro medallas, el entrerriano Rodrigo Fernando López completó este viernes su participación en las pruebas de pista del Campeonato Panamericano de Paraciclismo, que se disputa del 25 de febrero al 1 de marzo en Indaiatuba, San Pablo.

El oriundo de Colón, seis veces consecutivas partícipe de los Juegos Paralímpicos, obtuvo este viernes la medalla de plateada en la prueba de Eliminación y consiguió el póker de condecoraciones en la cita internacional en la categoría C1.

Cabe destacar que abrió su participación el viernes con una medalla dorada en su prueba predilecta: el kilómetro. Y mantuvo su récord panamericano, con 47 años. Al día siguiente, López logró dos preseas: plateada en Velocidad y bronce en Scratch.

Este fin de semana, el medallista de bronce en Pekín 2008 y Londres 2012 y cuatro veces campeón mundial en pista, afrontará dos nuevas pruebas pero en la modalidad de ruta. Este sábado competirá en crono, mientras que el domingo cerrará su performance con pelotón.

El seleccionado argentino, a cargo de Martín “Pampa” Ferrari (entrenador) y Diego Hernández (asistente), viajó con 17 ciclistas a Brasil. Además de los mencionados, los otros pedalistas son: María José Quiroga Chicahuala, Gabriela Roja, Maximiliano Pérez García, Williams Quinteros, Mariano Ponce, Federico Ponce, Federico Arrieta, Simón Mazzante, German Chiaraviglio, Sebastián Almirón, Ignacio Arnau, Sergio Gómez, Pablo Cingolani y Daniel Juárez

​