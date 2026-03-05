El autódromo Ciudad de Paraná recibirá la tercera fecha del TC Mouras y TC Pista Mouras

Las categorías de la ACTC correrán en Sauce Montrull, tras la cita en "La Histórica".

El autódromo Ciudad de Paraná recibirá la tercera fecha de la temporada del TC Mouras y TC Pista Mouras, el fin de semana del 21 y 22 de marzo. Tras el comienzo en el Roberto Mouras de La Plata, las categorías de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) pasaron el último fin de semana por Concepción del Uruguay para la segunda fecha.

Cabe destacar que en la primera competencia los ganadores fueron Fabrizio Maggini (TC Mouras) e Ignacio Vilas (TC PIsta Mouras). En la segunda ganaron Nicolás Jaime (TCM) y el paranaense Iñaki Arrias (TCPM).

Por su parte, las categorías TC Pick Up y TC Pista Pick Up tendrán su próximo compromiso el mismo fin de semana pero en el autódromo Roberto Mouras de La Plata se disputó la primera y los ganadores fueron Diego Azar (TCP) y Santi Biagi (TCPP).