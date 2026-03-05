La deuda pública provincial creció un 72% en los dos primeros años de la gestión de Frigerio

De acuerdo con los registros oficiales de la Contaduría General de la Provincia, la deuda pública de Entre Ríos experimentó un incremento del 72% en apenas dos años de gestión.

Al 31 de diciembre de 2023, el stock de deuda ascendía a $584.227 millones, mientras que al 30 de noviembre de 2025 alcanzó los $1.006.936 millones, lo que implica un aumento absoluto de $422.709 millones en un período extremadamente corto para las finanzas provinciales.

Evolución de la deuda pública provincial 2025/2023

En millones 30/11/2025 31/12/2023 ORGANISMOS INTERNACIONALES $ 301.366,79 $ 183.375,96 TITULOS PÚBLICOS PROVINCIALES $ 528.928,12 $ 382.248,02 ENTIDADES FINANCIERAS $ 162.000 $ 0 OTROS $ 14.641,09 $ 18.603,02 TOTAL $ 1.006.936 $ 584.227

El análisis de la composición del endeudamiento permite identificar con claridad las decisiones políticas y financieras adoptadas por la actual gestión. El mayor incremento se registra en la deuda con organismos internacionales, que creció un 64% en términos relativos, equivalente a $117.990 millones adicionales.

Asimismo, la deuda derivada de la emisión de títulos públicos provinciales aumentó un 38%, con un incremento absoluto de $146.680 millones, consolidando una estrategia de financiamiento basada en el mercado de capitales y no en el fortalecimiento de los recursos genuinos del Estado.

Particularmente resulta relevante, el endeudamiento con entidades financieras, inexistente al cierre de 2023 y que al 30 de noviembre de 2025 alcanza los $162.000 millones, lo que implica un endeudamiento del 100% de creación propia de la gestión Frigerio en este rubro.

Composición de los Títulos Públicos 2025/2023

TITULOS PÚBLICOS PROVINCIALES - en Millones 30/11/2025 31/12/2023 BON Titulos de la Deuda Pública ER 25 (1ra EMISION 2017)- 283.935,00 263.574,00 BON Titulos de la Deuda Pública ER 25 (2da EMISION 2017)- 121.686,00 112.690,00 BON Titulos de Deuda ER25 - Serie I 42.645,00 0 BON Titulos de Deuda ER25 - Serie II 75.424,94 0

El desglose de los títulos públicos provinciales permite desmontar uno de los principales argumentos oficiales: la supuesta herencia recibida como causa excluyente del endeuda. Los datos son elocuentes: el crecimiento de la deuda por títulos públicos se explica principalmente por la emisión de los Bonos ER25 Serie I y Serie II, instrumentos emitidos durante la gestión Frigerio, y no por obligaciones heredadas del gobierno anterior.

La apelación permanente al pasado funciona, así, como una estrategia discursiva para justificar decisiones financieras presentes, pero carece de sustento empírico cuando se analizan los números oficiales.

Más deuda, menos desarrollo socio-económico

Resulta preocupante que este incremento sustancial del endeudamiento provincial no haya redundado en obra pública, desarrollo productivo, inversión estratégica ni mejoras tangibles en la calidad de vida de la población.

Por el contrario, la provincia atraviesa un ajuste fiscal generalizado, una crisis sanitaria y social, el desmantelamiento del sistema solidario del ex IOSPER y una ausencia manifiesta de un plan integral de gestión. Todo ello coexistiendo con una provincia 72% más endeudada.

Lejos de constituir una política de ordenamiento, el actual esquema de endeudamiento expone a Entre Ríos a mayores compromisos financieros futuros, limitando su capacidad de maniobra y trasladando el costo de decisiones actuales a las próximas generaciones.