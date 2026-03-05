La Biblioteca Popular del Paraná lanza su temporada de talleres 2026

La Biblioteca Popular del Paraná inició el proceso de inscripción para los talleres culturales que comenzarán a dictarse en su sede de calle Buenos Aires 256 a partir del próximo lunes 9 de marzo. La institución ofrece una grilla de propuestas educativas, literarias y recreativas que abarcan a todas las franjas etarias, desde las infancias hasta la edad adulta. La mayoría de los cursos están destinados a quienes ya forman parte de la masa societaria de la entidad, aunque el proceso para asociarse permanece abierto a toda la comunidad.

Durante el mes de marzo se pondrán en marcha los primeros espacios de formación, entre ellos el taller de canto grupal para adultos los lunes de 10 a 11:30, a cargo de Silvia Salomone, y la escuela de ajedrez dirigida por Rafael Sosa, que funcionará los martes de 18 a 20 para todas las edades.

Para el público infantil de entre 7 y 11 años, se dictará un taller de construcción de juegos los martes de 18 a 19:30 con la docente Analía Mayer. Por otra parte, Natalia Hirschfeld coordinará las sesiones de estimulación cognitiva para adultos con grupos en turnos mañana y tarde.

La agenda incluye la propuesta de lectura de poesía en voz alta denominada "Palabra cazada en vuelo", que se desarrollará los sábados de manera quincenal de 10:30 a 12:30 bajo la coordinación de Graciela Chisty.

La programación se ampliará durante el mes de abril con una fuerte impronta literaria y corporal. Entre las opciones para niños de 6 a 8 años se encuentra el taller de lectura "Expedición polilla" los lunes de 16 a 17:30, y para los adolescentes se abrirá un espacio de iniciación a la narración oral los miércoles de 18 a 19.

El público adulto podrá optar por danza contemporánea con Rocío Latrónico los martes de 16:30 a 17:30, o participar de la clínica anual de obra narrativa y el taller de fotografía literaria, ambos coordinados por María Jesús Thove. La oferta de escritura creativa estará a cargo de Martín Nilva con grupos diferenciados por edades los lunes y viernes, sumándose también la propuesta "Leer para escribir", centrada en textos breves y de carácter gratuito, coordinada por Gloria Cabrol y María Estela Reviriego.

En cuanto a las actividades recreativas y de juegos de mesa, la biblioteca ofrecerá encuentros de Rummy los miércoles de 16:30 a 19 para adultos, y jornadas de juegos de mesa modernos el tercer sábado de cada mes a las 10 junto al grupo Lúdicos del litoral.

Los interesados en obtener más información sobre los aranceles o concretar la inscripción deben dirigirse a la biblioteca o contactarse directamente con los números de teléfono de cada profesor o.

La institución recordó que quienes deseen asociarse deben presentarse con su DNI y abonar la cuota mensual, que actualmente tiene un valor de $10.000 pesos, lo que permite acceder a estos talleres y también al préstamo de los más de 90.000 libros que integran su patrimonio.