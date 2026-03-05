Fabiana Cantilo celebró sus 67 años y recibió un regalo de Fito Páez

La cantante y referente del rock Fabiana Cantilo celebró su cumpleaños número 67 el pasado martes, rodeada de amigos y seres queridos en su residencia en Martínez, lugar que ella describe como “su refugio”.

La artista estuvo compartiendo las imágenes de su festejo en redes sociales desde este miércoles, donde sopló dos tortas repletas de velas encendidas en honor a ella.

Acompañada por destacados nombres como el de la actriz Andrea Rincón, el actor Gastón Pauls y el músico Fena Della Maggiora, la cantante recibió su cumpleaños rodeada de amigos. Conforme fueron pasando las horas, el festejo se trasladó hacia la terraza de la casa, donde Cantilo relata que una vez que cayó desde ahí.

Fabi Cantilo pasó su cumpleaños en la guardia

En un video que compartió posterior a su festejo, la cantante revela que debió pasar su cumpleaños en la guardia porque se había cortado el pie durante la celebración.

El regalo especial de Fito Páez a Fabiana Cantilo

El músico Fito Páez, con quien compartió un intenso romance de seis años durante su juventud, le hizo llegar un presente a Cantilo en su día especial: un ramo de flores blancas con una sentida dedicatoria.

“Te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños”, decía el mensaje del referente del rock.

Fuente: Noticias Argentinas.