Histórica mejora de la red troncal de impulsión de agua potable en Colón

La Municipalidad de Colón continúa con la ejecución del plan estratégico de saneamiento y distribución de agua potable, centrando los esfuerzos actuales en la mejora de la presión en los sectores geográficamente elevados de la planta urbana. Esta intervención técnica busca resolver demandas históricas de los vecinos mediante la modernización de la red troncal de abastecimiento.

El secretario de Obras Públicas supervisó los trabajos del tramo final de la nueva impulsión, destacando que esta obra representa la segunda en importancia dentro del esquema de distribución de la ciudad. La interconexión directa con el tanque elevado optimizará el flujo hídrico de manera integral.

Detalles técnicos de la obra

El proyecto consiste en la instalación y puesta en funcionamiento de una red troncal diseñada específicamente para transportar el recurso desde las estaciones de bombeo hasta el tanque elevado ubicado en las inmediaciones del Club Defensores. Esta cañería de impulsión permitirá que el llenado del tanque sea más eficiente, garantizando una reserva constante y una presión estable en las zonas que anteriormente presentaban dificultades durante las horas de mayor consumo.

Impacto en el servicio

Esta nueva red es considerada una pieza fundamental de la infraestructura local, ya que se constituye como la segunda impulsión más relevante del sistema. Al finalizar este tramo, el servicio de agua potable experimentará una mejora sensible en su capacidad de respuesta, beneficiando no solo a los barrios circundantes al club, sino a todo el sector de cotas altas que depende de este nodo de distribución centralizado.