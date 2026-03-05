Boca volvió al triunfo y goleó a Lanús por el Torneo Apertura 2026

Boca superó de punta a punta y goleó por 3-0 a Lanús, reciente campeón de la Recopa Sudamericana 2026, en un partido que disputaron en el estadio Néstor Díaz Pérez, que adeudaban de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. Los goles del Xeneize fueron anotados por Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, en dos oportunidades.

Con el abultado triunfo, el Xeneize alcanzó la sexta posición de la Zona A, con 12 puntos, mientras que el equipo que dirige Mauricio Pellegrino es décimo en el grupo con nueve unidades.

Las acciones en el Sur

Boca abrió el marcador a los 14 minutos, con un remate de volea desde el borde del área del mediocampista Santiago Ascacibar, que se desvió en el defensor José Canale y entró por el ángulo izquierdo del arquero Nahuel Losada.

En 29 minutos, un buen pase filtrado habilitó el desborde por izquierda del delantero Tomás Aranda, cuyo centro atrás fue desviado hacia el medio por Losada, aunque permitió que Merentiel cabecee al gol ante el arco libre.

Cuando iban 41 minutos, un centro desde la izquierda llegó preciso al punto del penal para el cabezazo del delantero Adam Bareiro, cuyo remate potente fue despejado por Losada a media altura, sobre su poste derecho.

Ya en 18 minutos de la segunda parte, un tiro libre al primer palo habilitó el cabezazo del defensor Ayrton Costa, que se fue cerca del travesaño.

Un minuto más tarde, un excelente pase en profundidad del mediocampista de la Selección Leandro Paredes rompió líneas y dejó mano a mano a Merentiel, que encaró ante el desesperado achique del arquero rival, a quien desairó picando la pelota por encima de su cuerpo para el 3-0.

Merentiel volvió a quedar mano a mano a los 37 minutos, aunque esta vez intentó superar al arquero en velocidad yendo para su pierna izquierda, pero Losada pudo arriarlo hacia el costado y, cuando fue superado, el uruguayo ya no tenía ángulo para definir con comodidad y su disparo fue despejado por un defensor.

Lanús tuvo su primera llegada de riesgo tres minutos después, con un centro al segundo poste que cabeceó el mediocampista Felipe Peña Biafore, que no pudo con la estirada del arquero Agustín Marchesin para sacar un remate bajo por su palo derecho.

Después no pasó más nada y Boca se quedó con la victoria para cortar una racha negativa y otra vez meterse en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Apertura.