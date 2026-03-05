Paraná: vecinos reclamaron a la intendenta una campaña real contra el maltrato animal

Un grupo de vecinos de Paraná difundió una carta abierta dirigida a la intendenta Rosario Romero en la que reclamaron una “campaña real contra el maltrato animal” y mayores políticas públicas ante los reiterados episodios de violencia registrados en las últimas semanas en la ciudad.

El planteo se da en un contexto de fuerte conmoción social por distintos casos que tomaron estado público y que reavivaron el debate sobre el rol del Estado municipal en la prevención, asistencia y sanción del maltrato.

“Paraná atraviesa un momento de increíble maltrato animal”

En la carta, los vecinos sostienen que la ciudad “atraviesa un momento de increíble maltrato animal” y enumeran casos recientes que sensibilizaron a la comunidad, además de hacer referencia a “miles de anónimos abandonados, maltratados, chocados y descartados”.

También pusieron el foco en el trabajo de los rescatistas —en su mayoría mujeres— que, según describen, afrontan gastos veterinarios, internaciones y rehabilitaciones con recursos propios o a través de ferias, rifas y campañas solidarias.

“Personas que dejan su dinero, su tiempo, su angustia, su corazón en esta tarea”, señalaron, al tiempo que remarcaron que muchas veces deben afrontar deudas “inmensas” en clínicas veterinarias.

Un expediente archivado y sin respuesta

En el texto se menciona que el 22 de octubre se inició el expediente 24745/25 solicitando que el Municipio analizara la posibilidad de subsidiar a proteccionistas o a veterinarias que atienden animales rescatados.

Según denunciaron, el trámite fue archivado dos meses después y “ni siquiera” recibieron respuesta formal.

El señalamiento apunta directamente a la gestión municipal y a la falta de un esquema institucional que acompañe económicamente a quienes realizan tareas de rescate y rehabilitación.

Reclamos concretos: Zoonosis, quirófanos y convenios

Entre las propuestas, los vecinos pidieron que el Ejecutivo encabece una campaña integral contra el maltrato animal que no se limite a la defensa legal de casos puntuales, sino que incluya medidas estructurales.

En particular, reclamaron dotar al área de Zoonosis de “un espacio de internación real, con quirófanos y profesionales que salven vidas”, o bien establecer convenios con sanatorios privados para la atención de animales víctimas de violencia o abandono.

“Usted representa al Estado; usted tiene la Tesorería de nuestra ciudad; usted decide cómo quiere pasar a la historia”, concluye la carta, en un tono que interpela directamente a la intendenta sobre el legado de su gestión.

El documento vuelve a poner en agenda un tema que periódicamente genera movilización social en Paraná y que expone una tensión persistente entre la demanda ciudadana y la capacidad —o decisión política— del Municipio para implementar políticas públicas sostenidas en materia de protección animal.