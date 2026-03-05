Residencias de menores: una lucha desigual contra la vulnerabilidad

Un informe especial del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), planteó ¿qué se hace para proteger a niños y adolescentes en Entre Ríos?

Más de 400 menores viven hoy en residencias socioeducativas, donde el Estado debe cuidar por el cumplimiento de sus derechos. Reclamos constantes de los trabajadores, malas condiciones edilicias, situaciones irregulares y graves denuncias ponen en crisis el buen funcionamiento de estas instituciones. Un informe especial del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), planteó ¿qué se hace para proteger a niños y adolescentes en Entre Ríos?

La Ley N° 9.861 de Protección Integral del Niño, el Adolescente y la Familia rige en Entre Ríos desde septiembre de 2008.

Es la ley que cambió la nominación de lo que era el Consejo Provincial del Menor al actual Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y dispuso al organismo como máxima autoridad provincial administrativa de protección de los derechos y garantías de niños, adolescentes y familias en Entre Ríos.

El organismo desarrolla una compleja tarea no solo por la cantidad de problemáticas que aborda, sino también porque atiende a uno de los sectores de la población más vulnerable como son los niños y adolescentes. Se trata de un área sensible y compleja del Estado.

La situación del Copnaf se pone en cuestión cada vez que un caso particular llega a los medios y a lo largo de los años hemos conocido una larga lista de irregularidades y delitos que se vienen sucediendo en las Residencias Socioeducativas dependientes del organismo.

Desde hace mucho tiempo, los trabajadores hablan de un desborde de situaciones, donde cada profesional a veces tiene a su cargo hasta 200 intervenciones.

Es una constante semanal que la Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes del Poder Judicial informe sobre menores que se van sin aviso previo de hogares dependientes del Copnaf. En muchas situaciones, afortunadamente, pueden ser encontrados. En otras, han tenido derivaciones lamentables, como en mayo de 2022 cuando dos chicas de 13 y 17 años se fugaron de un hogar del Copnaf de Paraná y terminaron arrojándose desde un puente en el predio del ferrocarril. O las chicas escapadas de la Residencia Mujercitas que fueron abusadas por efectivos policiales en 2016.

Causa horror recorrer la lista de hechos que se denunciaron durante años, que van desde maltrato y abandono hasta abusos sexuales y sometimiento a la prostitución. Muchos de esos casos fueron judicializados y tuvieron condena, otros, lamentablemente quedaron sólo en denuncia periodística, como sucedió con Mailén, aquella joven que en octubre de 2021 se animó a dar la cara y en este mismo programa denunció las situaciones de acoso que había vivido mientras estuvo alojada en la Residencia La Cigarra, de Paraná.

En esa lista se incluyen delitos como corrupción de menores, abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez de una adolescente, promoción de la prostitución de menores, maltrato y abandono. No es un caso o dos, no es un lugar excepcionalmente irregular. Es una problemática que se evidencia como estructural, Y que hoy, atravesada por la agudización de la crisis económica y social, los problemas de salud mental y las adicciones, se hace más compleja.

A tal punto esto viene de arrastre que en 2022 la entonces diputada nacional, hoy diputada provincial Gabriela Lena, había solicitado la intervención del Copnaf, que nadie escuchó ni atendió.

En diciembre de 2025, los promotores de derechos que trabajan en la Residencia Mujercitas elevaron una carta a la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, solicitando urgentes medidas por situaciones gravísimas que se viven en el lugar.

(En febrero de 2026, Cuestión de Fondo recibió una denuncia anónima sobre un funcionario provincial retirando en su camioneta particular a una adolescente de 14 años de esta misma Residencia, con destino incierto y sin ningún tipo de autorización)

Ante este panorama, los interrogantes son muchísimos: El primero y más urgente es ¿qué se hace desde el Estado para proteger realmente a los niños y adolescentes alojados en sus dependencias?

El segundo, ¿cómo actúa la justicia para velar por los derechos de los menores vulnerables?

Tanto el Defensor General Maximiliano Benítez como la presidenta de Copnaf, Clarisa Sack, admiten un incremento de situaciones y de trabajo en este contexto de crisis que se vive desde hace varios años. Reconocen que se trata de una tarea compleja, que en el caso de las adolescencias se ve atravesada por la problemática de las adicciones y la salud mental, y plantean un trabajo coordinado.

También se observa que hay infinidad de situaciones que se naturalizan y se toman como normales, tomando como justificación que “son adolescentes con problemas” o que las residencias son lugares de puertas abiertas y por eso los chicos y chicas se escapan, o no se puede controlar con quién y adónde se van.

Es hora de que estas cosas, dejen de pasar.

Datos Generales

El Copnaf posee:

- 13 residencias socioeducativas para adolescentes

- 15 residencias para infancias (divididas en primera infancia y segunda infancia)

- Dos residencias de tránsito, una en la costa del Paraná y otra en la costa del Uruguay

- Una casa de pre-egreso

- Dos centros cerrados para jóvenes

Son alrededor de 400 a 420 chicos que viven en Residencias Socioeducativas, número que fluctúa según las medidas que se van tomando en cada caso particular.

Las residencias se dividen en dos grandes Direcciones. Los directores son los encargados de las medidas de protección excepcional, son quienes las autorizan. Las residencias dependen de la Subdirección de Cuidados Alternativos para la Infancia y la Subdirección de Adolescencias.

De la Subdirección de Cuidados Alternativos para la Infancia dependen el Programa Familias de Abrigo y las siguientes Residencias Socioeducativas (RSE):

RSE Ramón Otero (PÚBLICA - MIXTA) - Ubicado en la Ciudad de Paraná

RSE Amparo Maternal (PÚBLICA - MIXTA) - Ubicado en la Ciudad de Paraná

RSE El lugar de los niños (PÚBLICA - MIXTA) - Ubicado en la Ciudad de Viale

RSE Niños Villaguay (PÚBLICA - MIXTA) - Ubicado en la Ciudad de Villaguay

RSE Ángeles Custodios - Paraná

RSE Hogar Municipal Santa Cecilia (CONVENIO CON EL MUNICIPIO - MIXTA) - Ubicado en la Ciudad de Hernandarias

RSE Obra Misionera Nueva Vida - Ubicado en la Ciudad de Concordia

RSE Edelmira P. de Solimano (CONVENIDA - MIXTA) - Ubicado en la Ciudad de Rosario del Tala

RSE Mi Casita (CONVENIDA - MIXTA) - Ubicado en la Ciudad de Nogoyá

RSE Bíblico Belén - Ubicado en la Ciudad de Concordia

RSE San José (CONVENIDA - MIXTA) - Ubicado en la Ciudad de Gualeguay

RSE San Juan Bosco (CONVENIDA - MIXTA) - Ubicado en la Ciudad de Gualeguay

RSE Luisa M. B. de Bottani (CONVENIDA - MIXTA) - Ubicado en la Ciudad de Gilbert (Dpto. Gualeguaychú)

RSE Conscripto Bernardi (CONVENIDA - MIXTA) - Ubicado en la Ciudad de La Paz

RSE María Madre (CONVENIDA - MIXTA) - Ubicado en la Ciudad de Gualeguay

RSE Jesús de la Divina Misericordia - Ubicado en la Ciudad de Santa Elena

RSE María Oberti de Basualdo (CONVENIDA - MIXTA) - Ubicado en la Ciudad de Victoria

De la Subdirección de Adolescencias dependen las siguientes Residencias Socioeducativas (RSE):

RSE Mujercitas (OFICIAL- MUJERES) - Ubicado en la ciudad de Paraná

RSE Roque Saenz Peña (OFICIAL - VARONES) - Ubicado en la ciudad de Viale

RSE Josefina Bressoud (OFICIAL - VARONES) - Ubicado en la localidad de Cerrito

RSE Juvenil (OFICIAL - MUJERES) - Ubicado en la ciudad de Concordia

RSE José León Torres (OFICIAL - MUJERES)- Ubicado en la ciudad de Gualeguaychú

RSE Remedios de Escalada de San Martín (OFICIAL - MUJERES) - Ubicado en la ciudad de Concepción del Uruguay

RSE Enrique Berduc (OFICIAL - VARONES) - Ubicado en la ciudad de Basavilbaso

RSE Evita (OFICIAL - VARONES) - Ubicado en la ciudad de Feliciano

RSE Mi Lugar (PÚBLICA - MUJERES) - Ubicado en la ciudad de Federal

RSE Casa de los Gurises (OFICIAL - VARONES) - Ubicado en la ciudad de Concordia

RSE Granja San José (CONVENIDA - VARONES)- Ubicado en la ciudad de Gualeguay

RSE María de la Providencia (CONVENIDA - VARONES) - Ubicado en la ciudad de Gualeguay

RSE Municipal de San José de Feliciano (CONVENIDA CON LA MUNICIPALIDAD - MUJERES) - Ubicado en la ciudad de Feliciano

RSE Obra Misionera Nueva Vida - Ubicado en la ciudad de Concordia

RSE Sonia Tarabini (CONVENIDA CON EL MUNICIPIO - MIXTA) - Ubicada en la ciudad de San José- Dpto. Colón