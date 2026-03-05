Concejos Deliberantes de la costa del Uruguay unifican criterios frente al proyecto de HIF Global

En una reunión estratégica celebrada en la ciudad de Colón, representantes de diversos Concejos Deliberantes iniciaron un esquema de trabajo conjunto para analizar el impacto del proyecto de la firma HIF Global.

La convocatoria, que incluyó a ediles de la microrregión Tierra de Palmares y localidades vecinas, tuvo como propósito el intercambio de proyectos legislativos y la planificación de acciones preventivas.

Coordinación legislativa regional

El encuentro contó con la participación activa de concejales de los Departamentos Colón y Uruguay, representando a las localidades de San Justo, San José, Colonia Hocker, Liebig y Colón. Durante la jornada, se analizaron los posibles alcances de la instalación industrial y se compartieron las preocupaciones técnicas respecto al uso de recursos naturales.

Es importante destacar que, si bien ciudades como Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú forman parte de esta iniciativa, algunas delegaciones justificaron su ausencia debido a compromisos de agenda legislativa local, aunque ratificaron su interés en la conformación de este bloque regional de control.

Próximos pasos y documentos conjuntos

Se acordó la creación de un grupo de enlace permanente para coordinar una nueva reunión presencial a la brevedad. El objetivo final es la redacción de documentos unificados y proyectos de resolución que serán elevados a las autoridades y organismos de control correspondientes para garantizar la transparencia y la protección del ecosistema local.