El Teatro 3 de Febrero presentó su cartelera de espectáculos para el mes de marzo

El coliseo mayor de la ciudad de Paraná dio a conocer la programación artística que se desarrollará durante todo el mes de marzo, con una agenda que integra música en vivo, teatro, funciones infantiles y actividades de formación ciudadana.

Cronograma completo:

Lunes 9, 16, 23 y 30

9 y 10 – Visitas guiadas al teatro. Entrada libre y gratuita para escuelas y público en general. Turnos a visitasguiadasteatro3@gmail.com.

Jueves 12

10:30 – Jornadas por la democracia. Función de teatro para escuelas. Entrada libre y gratuita.

Viernes 13

21 – Mocchi. Entradas: $12.000, $17.000 y $22.000. Disponibles en boletería o Ticketia.

Sábado 14

21 – El Cuarto Soda en Paraná. Entradas: preferencial $40.000, platea y palcos bajos $35.000, palcos altos, anfiteatro y tertulia $30.000. Disponibles en boletería o gradatickets.com.

Jueves 19

10:30 – Jornadas por la democracia. Función de teatro para escuelas. Entrada libre y gratuita.

Domingo 22

18 – Poderosas guerreras. Entradas: platea y palcos $25.000, tertulia $22.000 pesos. Disponibles en boletería o ticketway.

Jueves 26

10:30 – Jornadas por la democracia. Función de teatro para escuelas. Entrada libre y gratuita.

Viernes 27

21 – Historias argentinas: Felipe Pigna y Pedro Saborido. Entradas: preferencial $50.000, platea $45.000, palcos bajos $40.000, palcos altos, anfiteatro y tertulia $35.000. Disponibles en boletería o gradatickets.com.

Sábado 28

21 – JAF Full Band. Entradas: preferencial $40.000, platea y palcos bajos $35.000, palcos altos y anfiteatro $30.000, tertulia $25.000. Disponibles en boletería o gradatickets.com.

Martes 31

20:30 – Velada por el 2 de abril. Organiza el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Paraná. Entrada libre y gratuita.