Hurto millonario: allanaron viviendas de empleados de una concesionaria de autos

Una investigación policial vinculada al robo de dólares ocurrido el 15 de enero en una concesionaria de avenida Almafuerte de la ciudad de Paraná derivó en una serie de allanamientos realizados este miércoles en distintos domicilios de la ciudad.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Robos y Hurtos y permitieron secuestrar dinero en moneda nacional y extranjera, además de teléfonos celulares. Los procedimientos se ejecutaron antes que los trabajadores salgan para su empleo en la empresa que comercializa automóviles y utilitarios.

En una vivienda de la zona de División de los Andes se incautaron más de 2.500 dólares, alrededor de cuatro millones de pesos argentinos y un teléfono celular que será sometido a peritajes. En otro domicilio, ubicado en calle Fraternidad, se secuestraron varios teléfonos celulares que podrían aportar elementos de interés para la causa.

El hecho investigado corresponde al hurto de unos 20.000 dólares denunciado por un comerciante de Paraná. Los ladrones desconectaron el sistema de videovigilancia y pensaron que con eso ya no iban a ser descubiertos. Sin embargo, el trabajo de los funcionarios de Robos y Hurtos permitió ir obteniendo pista de los presuntos autores del ilícito, publicó Ahora.

Según se informó, un empleado quedó supeditado a la causa y los elementos secuestrados serán analizados en los próximos días. La fiscal Jimena Ballestero, de Atención Primera, supervisa la investigación que continúa en curso.