Contratos Truchos II: “No hemos sido notificados, no estamos enterados”, afirmó Rodríguez Signes

"Si hay otra causa, nosotros no hemos sido notificados, no estamos enterados, y obviamente en este tipo de situaciones, si fuera así, la decisión nuestra es presentarnos como actores civiles, como lo hicimos en la causa Beckman”, adelantó.

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, admitió no estar enterado del inicio de un nuevo expediente en relación a la causa de Contratos Truchos y refirió cómo sigue el proceso judicial ya iniciado.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Rodríguez Signes dijo desconocer detalles del expediente que se inició el 23 de noviembre en el Ministerio Público Fiscal como segunda parte de la causa Contratos Truchos y explicitó: “Nosotros en esa causa nos constituimos como actores civiles, presentamos la demanda, concurrí personalmente a todas las audiencias en las cuales se debate todo tipo de cuestiones, desde excepciones a la acción civil pasando por la vigencia de las medidas cautelares, y hasta ahí estamos. Ahora hay audiencias fijadas para mayo y junio”.

Agregó que “hubo audiencias en las que se plantearon excepciones o defensas a la elevación a juicio. Nosotros respondimos todo eso y nuestros planteos fueron recepcionados. Lo que nos interesa a nosotros es que la defensa patrimonial esté asegurada, y en eso estamos respecto al caso Beckman, que tiene 31 imputados”.

“Ahora, si hay otra causa, nosotros no hemos sido notificados, no estamos enterados, y obviamente en este tipo de situaciones, si fuera así, la decisión nuestra es presentarnos como actores civiles, como lo hicimos en la causa Beckman”, adelantó.

Sobre las audiencias que se retomarán en mayo por la primera causa, consideró que “es la última fase de audiencias de las excepciones planteadas previas al juicio. En esto se van sustanciando todas las defensas relativas a la elevación a juicio, pero yo creo que está dado todo para que ya julio, o agosto a más tardar, todo este tema se resuelva y ya se establezca la fecha de debate”.

Consultado por la postura de Fiscalía de Estado ante la discusión respecto a que las personas que eran falsos contratados pueden ser citadas a declarar como testigos en el juicio, Rodríguez Signes explicó: “Tenemos demandadas a 31 personas, que son los 31 imputados en la causa penal donde somos actores civiles. Y en cuanto a la prueba de esa causa, adherimos a la prueba producida por el Ministerio Público Fiscal, que es muchísima; hay mucha prueba documental, testimonial, informe pericial; es decir, para nosotros la prueba está muy completa. Si hay testimoniales de personas que han sido utilizadas de alguna manera para esta maniobra, adherimos a la posición del Ministerio Público Fiscal, acompañamos en ese sentido”.

“Por otro lado, el año pasado el Poder Ejecutivo invitó a las Cámaras legislativas a que dicten la nulidad de los decretos que aprobaban contratos o, si no había decretos, directamente la inexistencia de los llamados contratos irregulares. Por ese lado se puede abrir otro tipo de investigación administrativa, que es la que el Poder Ejecutivo le pide a la Legislatura y que coloca en cabeza de la Fiscalía de Estado la investigación administrativa. Ahí se puede abrir la investigación desde el punto de vista administrativo, lo cual incluye a los mismos imputados que están en la causa penal, pero se puede variar la cantidad de imputados administrativos. Y en ese decreto, se establece que sea la Fiscalía de Estado la que lleve adelante la tarea de recupero administrativa, porque esta tarea de recupero va por dos canales: por un canal penal o judicial, y, por otro lado, en este procedimiento administrativo, y ahí se podría ampliar el abanico de convocados”, ahondó.

Respecto de los responsables desde la faz administrativa, el fiscal señaló que “ahí se aplican las normas administrativas; hay un estatuto del empleado judicial que establece las condiciones materiales y formales con las cuales se pueden contratar al personal temporario. En la medida en que haya una irregularidad respecto al modo en que se contrata, sin duda que las responsabilidades administrativas son las que la ley determina, las autoridades y los responsables máximos de los organismos contables. Y hay también un procedimiento contable, es decir, en cualquier órgano de la administración para celebrar un contrato hay un procedimiento muy riguroso. En el caso de la Legislatura no interviene la Contaduría General de la provincia, en el caso del Poder Ejecutivo sí interviene. Será cuestión de ver ese plexo normativo y cuáles son las responsabilidades, pero sin duda que son amplias”.

Por último, dijo desconocer si cambió algo en la Legislatura tras la detección de las irregularidades en septiembre del 2018: “No lo sé porque la esfera de control de la Fiscalía de Estado está dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, nosotros no tenemos intervención en lo que son las contrataciones del Poder Legislativo. La verdad es que no sé en qué condiciones se realizan los contratos. Sí sé que, en el ámbito del Poder Ejecutivo, nosotros le propusimos al gobernador actual algo que ya le habíamos propuesto al anterior, que era pasar todos los contratos de locación de servicio y de obra a contratos temporarios con aportes a la Caja de Jubilaciones y un registro especial. Eso se concretó en el ámbito del Poder Ejecutivo, no sé en el ámbito del Poder Legislativo”.