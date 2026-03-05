Más cambios en Justicia: Mahiques pidió la renuncia a los titulares de la IGJ, la UIF y otros tres organismos

El Ministerio de Justicia de la Nación comenzó con una nueva etapa, la cual tiene a Juan Bautista Mahiques como ministro y a Santiago Viola como secretario. La flamante mesa política judicial que inaugura la administración libertaria tiene una fuerte influencia de Karina Milei, que empezó a querer más influencia en los asuntos tribunalicios.

A raíz del anuncio de los cambios en Justicia comunicado ayer por Javier Milei, se activaron una serie de reuniones tendientes a hacer una transición entre la anterior y la actual conducción de Justicia. Una de las determinaciones que tomó la administración entrante es la de pedir la renuncia de casi todos los titulares de organismos públicos que dependen del Ministerio.

“Se les pidió la renuncia a los titulares”, afirmó una fuente inobjetable del portal de Infobae. El Ministerio de Justicia tiene la jurisdicción sobre cinco organismos, de los cuales se pidió la renuncia en cuatro de ellos: el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados y la Unidad de Información Financiera (UIF).

La Procuración del Tesoro es la única entidad que salió indemne, al menos por ahora. “Es un área sensible, que lleva causas importantes para el Estado. Por ahora no van a haber cambios”, confirmaron.

El Instituto General de Justicia (IGJ) también tendrá cambios. Mahiques ya tomó la determinación de pedirle la renuncia a su titular, Daniel Vítolo. Esta área es central en el marco de la disputa que el Gobierno tiene con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Días atrás, la IGJ le solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores en el ente futbolístico a los fines de informar sobre los estados contables y financieros del 2025, las relaciones y operaciones concertadas entre la AFA y diversas firmas nacionales y del exterior, incluidas las sociedades TourProdEnter LLC, el Grupo Sur Finanzas, los Sres. Javier Faroni, Erica Gillette, Ariel Vallejo y sobre todo lo relativo a la creación de la denominada Universidad de la AFA “UNAFA”.

La UIF también es un área sensible que había experimentado cambios de autoridades a comienzos de año con la salida de Paul Starc y el ingreso de Ernesto Gaspari. Semanas atrás, el organismo había establecido una resolución que ajustaba los controles de financiamiento de armas. Además, había sido participado en una revisión de rutina del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual había sido comandado por el entonces secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

Los cambios no responden a un motivo distinto que al mismo cambio de gestión en el ministerio. Es algo que desde distintos sectores del Gobierno esperaban que pasase. Incluso, un importante integrante de la mesa política marcó hoy a Infobae: “Es lógico que se revea todo. Depende del ministro revisar todos los ravioles y las distintas áreas de su ministerio para ver qué cambios cree necesario hacer”, publicó el portal de Infobae.

Con la salida de Cúneo Libarona, también se espera que en los próximos días salga el decreto que oficialice el reemplazo de Amerio por Viola. Ese mismo cambio de nombres también se dará en el Consejo de la Magistratura (el organismo que candidatea y remueve los jueces nacioanales y federales), en donde el Poder Ejecutivo Nacional tiene un solo representante que, por tradición, suele ser el viceministro de Justicia.

Hay quienes no descartan que Amerio pueda ser reubicado en otra parte de la gestión nacional. “Es algo que se va a saber en los próximos días. El Presidente lo quiere en un lugar de relevancia”, advierten personas de su círculo de confianza. El Presidente lo tiene en alta estima y al parecer podría ser reubicado otro cargo formal en el organigrama estatal.

La transición entre Mariano Cúneo Libarona y Juan Bautista Mahiques comenzó en secreto semanas atrás. Tan silenciosos fueron esos encuentros que solo un puñado de colaboradores gubernamentales sabían que se habían producido. Hoy el Presidente conoció en persona a Mahiques, que había tenido otros encuentros mano a mano con la hermana presidencial, que finalmente lo seleccionó para que ocupase el nuevo cargo.

Ambos se reunieron horas antes de la jura que Mahiques protagonizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada y aprovechó para verse por primera vez con gran parte de sus nuevos colegas del Gabinete, destacó el portal de Infobae.

Dentro de las tantas reuniones que se dieron en las últimas horas, una de las más importantes se dio en el primer piso de la Casa Rosada. Más específicamente en el Salón Martín Fierro, donde se ubica el despacho de Santiago Caputo. Esta tarde, Viola se acercó al despacho del asesor presidencial para continuar de definir términos secundarios de la transición.

“Ambos se juntaron para ver las mejores formas de avanzar en la transición”, afirmó una fuente que conoció los temas que se trataron esta tarde en el encuentro de Caputo y Viola.

Se encontraron varios puntos de consenso en ese encuentro. Por un lado, está la idea común de que se mantendrán las ternas que eligió el Consejo de la Magistratura (para los jueces) y el Ministerio Público Fiscal (para los fiscales). “La prioridad es sacar la mayor cantidad de pliegos a la brevedad”, afirmó una fuente inobjetable del Gobierno. Como dato complementario, se habría charlado de las designaciones de veedores en la AFA, que supuestamente ya se habrían designado este miércoles.

Tal y como lo comunicó Infobae, no está previsto que este año se busquen avanzar sobre las designaciones de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como del Procurador General, el Defensor del Pueblo y el Defensor General. La coincidencia entre todos ellos es que requieren una mayoría absoluta (dos tercios de los votos del Senado) para poder convalidarse. En la Casa Rosada prefieren avanzar sobre la mayor cantidad de pliegos posibles y empezar a destrabar las vacantes que requieren mayoría simple.