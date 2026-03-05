Samba Na Esquina despedirá la temporada estival en las Playas del Thompson

La agrupación musical anunció la realización de un evento denominado Sunset Samba, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 15 de marzo a partir de las 19 en el parador Arenas, situado en la zona de las Playas del Thompson de la ciudad de Paraná. Esta propuesta busca brindar un cierre a la temporada de verano a través del baile y los ritmos brasileros junto al río.

El conjunto Samba Na Esquina está conformado por una amplia formación de músicos que se encargan de recrear la sonoridad característica de este género, entre ellos la integran Jorgelina Barbiero, Natalia Damadian, Wanda Gaioli, Juan Bonetti, Mauricio Guastavino, Mauro Leyes, Santiago Weber, Ivan Petrich, Diego Sanchez y Gonzalo Díaz.

Para complementar la jornada musical, el parador Arenas dispondrá de un servicio de cantina que ofrecerá diversas opciones de comidas y bebidas frescas durante todo el evento.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles para la venta y los interesados pueden obtenerlas comunicándose al teléfono 343 4755998.