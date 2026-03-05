Más de 60 mil jubilados federados cuestionaron no ser incluidos en la presentación de la reforma previsional

“Esta Federación ha sostenido el diálogo con el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos en los últimos meses, y se ha mostrado abierta a entablar las conversaciones necesarias para arribar al mejor proyecto, siempre que no vaya en desmedro de nuestros representados. En esta ocasión no sólo estamos reclamando una invitación, sino que estamos solicitando respeto institucional”, plantearon en un comunicado de prensa.

“Estamos convencidos que no se puede discutir una reforma previsional sin la histórica Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales, ni sin la presencia de la Vocal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Excluirnos en este caso no es un detalle administrativo, es desconocer la representación legítima de miles de jubiladas y jubilados entrerrianos”, marcaron.

Anunciaron que “nuestra institución no va a aceptar las reformas a espaldas de un sector que fue excluido de un debate que los interpela directamente, y es uno de los más golpeados por las medidas implementadas en estos momentos de crisis económica”, y señalaron que “los detalles de la reforma expresados por los funcionarios provinciales en los medios de comunicación son preocupantes”.

En ese sentido, enumeraron: “Por un lado, la suma gradual de la edad para jubilarse hasta equipararla con Nación pasando las mujeres de 57 a 60 años y varones de 62 a 65 años. Por otro, la eliminación encubierta del 82% y una movilidad descripta como sustentable que se mantendrá con el haber inicial del retiro”.

Remarcaron que, de ese modo, “terminarán los traslados automáticos a los jubilados de los aumentos en adicionales y códigos salariales creados con posterioridad a la jubilación, ‘desenganchando’ el haber de los sueldos de los activos”.

Por último, subrayaron que “esta Federación y los Centros que la componen van a defender el 82% móvil y los derechos adquiridos, porque sin los jubilados no hay reforma legítima y sin representación no hay consenso para una reforma tan importante”.