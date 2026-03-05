“Siempre hay cosas para mejorar”, reconoció la gualeguaychuense Nicole Tapari

La gualeguaychuense convirtió 12 y 14 puntos en los triunfos ante Independiente y El Biguá.

Obras Sanitarias cerró una gira perfecta por Neuquén con dos triunfos en el estadio Ruca Che y la entrerriana Nicole Tapari destacó las virtudes las Rockeras en la Liga Nacional Femenina de Básquetbol. Tras las victorias ante Independiente por 80 a 67 (la gualeguaychuense convirtió 14 puntos) y El Biguá por 76 a 69, la escolta dejó sus impresiones.

"La gira por Neuquén nos deja sensaciones muy lindas, positivas. Sabíamos que iban a ser partidos duros, tanto por los rivales, Independiente y Biguá, como por el hecho de jugar de visitante, y poder volver con dos triunfos es muy importante para el grupo", expresó Tapari, quien recientemente participó de la preselección argentina mayor.

En relación al desarrollo de los partidos, diferentes en su dinámica, pero similares en el resultad, destacó: "Creo que lo principal fue mantenernos unidas y enfocadas en nuestro plan de juego. Y, por otro lado, ponernos intensas en la defensa y poder correr la cancha nos abrió muchas opciones en ataque". En el segundo encuentro, la escolta volvió a ser determinante con 12 tantos.

Pensando en lo que viene, Nicole remarcó que el equipo aún tiene margen de crecimiento: "Siempre hay cosas para mejorar, y eso es lo que nos va a permitir seguir creciendo. Lo bueno es que el grupo está comprometido y con muchas ganas de seguir evolucionando y cumplir los objetivos".

El próximo compromiso será el 27 de marzo ante Deportivo Berazategui, en El Templo del Rock, donde las Rockeras buscarán extender su gran momento.