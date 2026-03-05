Fútbol: se presentó la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial

En conferencia de prensa en el CPC, se presentó la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial de fútbol. Foto: Minuto a Minuto.

Se presentó oficialmente la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial, competición de la que participan equipos provenientes de la Liga Paranaense de Fútbol y su similar de Santa Fe.

El lanzamiento fue en conferencia de prensa, la que contó con la presencia de dirigentes de ambas entidades, funcionarios provinciales y municipales, futbolistas, entrenadores e invitados especiales. que se pondrá en marcha el próximo miércoles 11 de marzo.

Para la temporada que comenzará en pocos días más, de la Liga Paranaense de Fútbol competirán Patronato, Belgrano, Atlético Paraná, Don Bosco, Sportivo Urquiza, Oro Verde, Instituto y Atlético Neuquen Club.

Por su parte, en representación de la Liga Santafesina lo harán Colón, Unión, La Salle Jobson, Universidad Nacional del Litoral, Nacional, Cosmos, Gimnasia e Independiente de Santo Tomé.

El formato y los premios

En cuanto a la forma de disputa, los emparejamientos serán a eliminación directa, con cruces de ida y vuelta. El camino hacia la final ya está definido y comenzará el 11 de marzo con los encuentros de octavos.

Por otra parte, la competencia, según adelantaron sus presidentes, Leandro Birollo (Liga Santafesina) y Alejandro Schneider (Liga Paranaense), contará con una estructura organizativa más sólida y premios económicos que buscan potenciar el espectáculo dentro y fuera de la cancha.

Premios por fase

Primera fase: 1.000.000 de pesos.

Segunda fase: 2.000.000.

Semifinales: 4.000.000.

Campeón: 8.000.000.

Los cruces de los octavos de final