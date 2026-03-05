Sauce Montrull celebra sus tradiciones en la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

La localidad de Sauce Montrull se prepara para recibir una de las citas culturales más esperadas por los vecinos de la zona y los alrededores del Departamento Paraná. La Comisión Vecinal Lomas del Sol confirmó la realización de la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay, un evento que busca poner el valor la identidad local. El festival se llevará a cabo este sábado 7 de marzo a partir de las 19 en la plaza del barrio, ubicada en la intersección de las calles Jorge Boeykens y Cardón, a la altura del kilómetro 17,5 de la Ruta Nacional 18.

La organización diseñó una programación que contempla la participación de diversos shows en vivo y cuerpos de baile tradicionales, que serán los encargados de amenizar la jornada bajo la sombra de los aguaribayes que dan nombre al festival.

Desde la organización destacaron que la planificación de esta segunda entrega responde al éxito obtenido en la edición anterior, lo que motivó a los integrantes de la vecinal a redoblar los esfuerzos para ofrecer una cartelera artística variada. El público podrá disfrutar de un despliegue de zambas, chacareras y chamamé, géneros que forman parte del ADN cultural de la provincia.

Durante la jornada se presentarán Los del Gualeyán, Los Entrerrianos Isondú, El Rescate, Los Tatas del Chamamé, el Taller Municipal de Danzas Folclóricas de Sauce Montrull y el Ballet El Grito Sagrado.

Otro de los atractivos de este encuentro será la propuesta gastronómica, la cual estará integrada mayoritariamente por emprendedores de la región. La feria de comidas ofrecerá una amplia variedad de platos típicos y elaboraciones artesanales. Todo lo recaudado mediante la venta de bebidas y alimentos será destinado a futuros proyectos de mejora en la infraestructura del barrio y al mantenimiento de los espacios comunes.

La invitación se extiende a todas las familias de Sauce Montrull y las localidades vecinas.

Se recomienda llevar asientos o sillones para disfrutar de los espectáculos con mayor comodidad.