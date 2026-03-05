La Provincia cooperará con el Municipio de Ibicuy en la finalización de viviendas

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo una reunión con el intendente Ezequiel Maneiro para avanzar en la línea de asistencia técnica y financiera destinada a los gobiernos locales, que permitirá concluir 87 viviendas.

El proyecto se lleva adelante en el marco del programa Ahora Tu Hogar, correspondiente al ex programa nacional Reconstruir, y al respecto Schönhals señaló: "Desde la gestión de Rogelio Frigerio trabajamos para garantizar el acceso a la casa propia para más familias entrerrianas".

En ese sentido, agregó: "Desde el Instituto promovemos una política de cercanía, basada en la cooperación con los intendentes, que nos permite atender una de las principales demandas sociales: el acceso a una vivienda digna".

En ese marco, se informó que se trata de 74 viviendas actualmente habitadas que requieren la ejecución de obras de infraestructura, y otras 13 unidades habitacionales que se encuentran sin terminar.

Por su parte, el intendente Ezequiel Maneiro afirmó que "la demanda habitacional es importante y el programa Ahora Tu Hogar es una de las principales herramientas de la administración provincial para ofrecer respuestas concretas en materia de vivienda".

"Es esencial que los municipios podamos involucrarnos directamente en la implementación de estas políticas. Con el apoyo del IAPV podemos generar respuestas más ágiles y adaptadas a las realidades locales", expresó.