Importante mejora en la infraestructura eléctrica de la Escuela Agrotécnica de Colón

Se reemplazaron 200 metros de cable antiguo por tecnología pre ensamblada, garantizando el suministro en áreas críticas.

La Municipalidad de Colón, a través de su equipo de servicios públicos, llevó adelante una importante intervención en la red de alimentación eléctrica de la Escuela Agrotécnica local. Esta obra responde a la necesidad de modernizar una instalación que presentaba riesgos estructurales debido a la antigüedad y el deterioro de sus materiales originales.

La intervención consistió en el retiro de una línea abierta de cables desnudos que, por su estado, representaba una amenaza constante de cortocircuitos y fallas, especialmente durante contingencias climáticas. En su lugar, se procedió al tendido de un nuevo sistema que asegura la continuidad del servicio educativo y productivo.

Detalles de la obra

Se instalaron aproximadamente 200 metros de cable preensamblado, una tecnología mucho más resistente y segura. Este nuevo cableado elimina el riesgo de contacto accidental y evita los cortes de suministro provocados por el roce de líneas durante tormentas o vientos fuertes. Al ser un sistema aislado, se reduce drásticamente la peligrosidad ante eventuales cortes de cables.

Alcance y sectores beneficiados

La nueva línea es vital para el funcionamiento diario de la escuela, ya que provee energía a sectores fundamentales como:

* El internado (residencia de alumnos).

* El sector de tambo.

* Los talleres de formación técnica.

Desde el municipio se informó que esta mejora corresponde a una primera etapa de trabajo. Una vez que la institución disponga de los materiales complementarios necesarios, el equipo municipal regresará para completar la segunda fase del proyecto, finalizando así la renovación total del sistema de alimentación eléctrica del predio.