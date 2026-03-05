Reforma previsional: “No voy a ir en contra de lo que sostengan los trabajadores”, adelantó Oliva

“Si en la elaboración de este tiempo, con lo que van a aportar los gremios, con lo que aportaremos nosotros, surge algo que tiene un amplio consenso, bienvenido sea; lo votaré a dos manos. Pero si se da algo como pasó con la obra social que estaba la gente en contra, no”, advirtió Oliva.

El senador provincial Martín Oliva (PJ-Uruguay) se refirió al inicio de la discusión sobre la reforma previsional que plantea el gobierno de Rogelio Frigerio, valoró que por el momento sólo se presentara un borrador al cual hacerle aportes, y adelantó su posición ante la iniciativa.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Oliva se refirió a la presentación de la reforma previsional: “Ayer me gustó mucho escuchar que es un borrador; la información que ha dado el gobierno hablaba de que era un borrador y que los gremios iban a poder opinar sobre eso. Si eso es así, es muy tranquilizador y uno tiene que confiar en lo que dice el Ejecutivo”.

En ese marco, comentó que se reunió con la dirigencia de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y refirió: “Comparto su posición; yo no soy alguien que no crea que tenga que hacerse algo en la Caja, pero no voy a ir en contra –y lo dije en mi bloque- del espíritu que sostengan los trabajadores, que estoy seguro que parte de los votos que me llevaron a mí al Senado están ahí. Oscar Muntes (secretario General de ATE) es un vecino de Concepción del Uruguay; el titular de Festram también es de mi ciudad, es decir que, es muy fuerte la presencia del gremialismo en mi ciudad y yo tengo fuerte vínculo con ellos. Porque quiero ser coherente, yo no quiero que sea una frase ‘el justicialismo tiene la columna vertebral...’ . Entonces, yo voy a leer y si no entendemos como bueno el proyecto que manda el Ejecutivo, podríamos tener otro, pero en mi caso particular, no voy a levantar la mano en lo que sea en contra del espíritu de los trabajadores. No puedo, ni mis hijas me lo perdonarían”.

“Si nosotros logramos consensos donde toda la gente se sienta cuidada, especialmente este grupo de trabajadores que son los que reforma esta ley del Estado Provincial que impacta sobre activos y pasivos, hay que contribuir. Pero el espíritu mío es que, si los gremios están en contra del producto final, no creo que yo lo pueda votar”, reiteró.

Y agregó que “lo que pareció bueno ayer es una escucha hacia los gremios, después nosotros podremos participar, o no, y uno también puede tener el aporte desde un proyecto propio, pero entiendo que esto tiene que discutirse. Ya Gustavo Bordet me lo había dicho en su momento, yo era intendente y él gobernador, que tenía intención de presentar esto. Esto es discutible, si viniese por imposición, probablemente sería muy difícil”.

“La posibilidad de que aporten los gremios, que ayer se fueron dispuestos a estudiar el proyecto y aportar, como en unos días vamos a tener nosotros esa posibilidad de aportar, y que el ministro de Gobierno o el mismo gobernador digan que esto es un borrador y que están abiertos a escuchar, eso me pareció muy bueno”, valoró.

“Hay que discutir sobre ciertas cuestiones y va a haber un punto de tensión, será ese el momento de definir, pero tenía que discutirse este tema, a eso nadie lo niega. Y también es difícil discutir en semejante contexto nacional y provincial de tanta adversidad, porque hay una adversidad económica se mire por donde se mire, y lo dicen todas las voces. Entonces, discutir esto cuando se va a impactar en el bolsillo futuro, es todo un tema, pero hay que hacerlo”, definió.

Causa Contratos Truchos II

Ante la novedad del inicio de un expediente en el Ministerio Público Fiscal de la provincia que investiga una segunda parte de la causa “Contratos Truchos” de la Legislatura entrerriana, y consultado por los cambios en relación a contrataciones dentro de la Cámara, Oliva afirmó que “la cantidad de cupo de contrato que tenemos, en relación a lo que pareciera suceder antes –porque nunca vi un recibo, nunca vi esos papeles- es mucho más bajo y se colgaba en la página. Todo el mundo sabe quién colabora conmigo y qué hace; acá en el Departamento de Uruguay, yo tengo dos personas que trabajan yendo localidad por localidad y los que tengo en la oficina. Creo que todos los legisladores tenemos eso”.

“Me parece que eso en la página puede estar actualizado y es algo que antes no estaba. Eso tiene que ser así, y nuestros recibos de sueldo también pueden ser públicos y demás. Por otra parte, me parece que cualquier persona que es llamada a investigar tiene que decir lo que sabe. Yo tuve una investigación por un hackeo en la Municipalidad de Concepción del Uruguay cuando era intendente y tenía que ir a ofrecer pruebas, información de las computadoras, de lo que sea. Hice el primer día la denuncia, tuve que llamar a Ciberseguridad de la Policía de Entre Ríos que venga, que se lleve las computadoras. Seguramente en esta llamada segunda etapa, todo lo que sea necesario investigar, tiene que investigarse”, señaló.

“Ahora todo está en la página del Senado, que no sucedía 9, 10 o 15 años, y eso es un paso. Si se nos tiene que exigir más, tenemos que dar más. Yo en eso no tengo inconveniente de mostrar más”, concluyó.