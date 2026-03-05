Polémica con Britney Spears: habrían encontrado una “sustancia desconocida” en su auto

La cantante estadounidense Britney Spears volvió a ser tapa de titulares por ser detenida en California tras ser interceptada por la policía bajo la sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

La polémica artista, que ya tuvo problemas con la Justicia años atrás, fue arrestada este miércoles por la noche en el condado de Ventura, California, en un control de patrulla en la autopista.

Sin embargo, las acusaciones por beber y conducir no serían su único problema, ya que, mientras avanza la investigación, trascendió la información de que “se encontró una sustancia desconocida en su automóvil”. En este momento, efectivos policiales analizan dicha sustancia para seguir adelante con el caso.

Los registros de los reclusos de la prisión de Los Ángeles indican que el ingreso de Spears fue alrededor de las 3 de la madrugada y fue liberada alrededor de las 6 de la mañana de este jueves. Previo a ser fichada, la trasladaron a un hospital cerca de su casa, ubicada en Westlake Village, para extraerle sangre y determinar su nivel de alcohol en sangre, según indicaron fuentes cercanas al caso.

Esta reciente información complicaría la situación judicial de la cantante de 44 años, quien deberá comparecer ante un tribunal por este incidente el próximo 4 de mayo.

Mientras tanto, el círculo íntimo de Britney espera que el juez de la causa tenga en cuenta su pasado de abuso de alcohol y drogas y resuelva el caso designando un “tratamiento” para ello, y no la cárcel.

“Este fue un incidente desafortunado e inexcusable. Britney tomará las medidas adecuadas, cumplirá con la ley y esperamos que esto marque el inicio de un cambio largamente esperado en su vida. Necesita ayuda y apoyo en estos momentos difíciles. Sus hijos pasarán tiempo con ella y sus seres queridos están implementando un plan para prepararla para el éxito y el bienestar”, declaró Cade Hudson, representante de Spears.

Fuente: Noticias Argentinas.