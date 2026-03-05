Inscripciones abiertas para el taller de formación teatral en la Fundación Verónica Kuttel

La Fundación ubicada en calle La Paz 619 de la ciudad de Paraná, anunció la apertura de las inscripciones para su Taller de Teatro correspondiente al ciclo 2026. La propuesta pedagógica estará coordinada por Marcelo Aguirre y dirigida a personas mayores de 18 años, ya sea para quienes cuenten con experiencia previa en las artes escénicas o aquellos que deseen iniciarse en la actividad por primera vez. Las clases están diseñadas para desarrollar herramientas expresivas orientadas específicamente al lenguaje teatral, mediante un proceso de formación que integra el entrenamiento físico, vocal y la práctica.

El programa de trabajo se estructura a partir de una dinámica de entrenamiento que prepara el cuerpo y la voz para las exigencias de la actuación. Según explicaron, el taller aborda ejercicios y juegos teatrales basados en conceptos técnicos particulares, que luego se aplican en instancias de improvisación. A través de este método, los alumnos trabajarán en la creación de escenas donde se busca poner en valor los contenidos teóricos y prácticos desarrollados durante las jornadas. Este proceso busca que cada participante logre una mayor disponibilidad corporal y expresiva al momento de abordar un texto o una situación dramática.

Durante la primera etapa, el foco está puesto en la adquisición de herramientas técnicas y en la consolidación del grupo de trabajo. A partir de la segunda mitad del año, los participantes comenzarán a trabajar en la producción de una muestra final, instancia que permitirá volcar todo lo aprendido en un montaje abierto al público.

El costo mensual de la actividad se fijó en $30.000. Las inscripciones se pueden realizar escribiendo al 341 5006218.