En su casa, Tomás de Rocamora perdió por la Liga Femenina de Básquet

En el Julio César Paccagnella, Tomás de Rocamora perdió por la Liga Femenina de Básquet

or la Liga Femenina de Básquet, Tomás de Rocamora perdió por 74 a 65 frente a El Biguá, en un partido importante para ambos equipos. La figura de la noche fue Paula Santini con 19 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias. La escoltó en efectividad Guadalupe Chiappella con 17 unidades. El equipo ganador la goleadora fue Maitena Merino (tres triples) con 18 unidades.

La historia en el Paccagnella

El partido tuvo diferentes matices y momentos cambiantes, pero el elenco neuquino estuvo más sereno y efectivo en el último cuarto y así se llevó un triunfo que le asegura un lugar en la postemporada.

De entrada, El Biguá se mostró más efectivo y llegó a estar 7-19 adelante, aunque el dueño de casa reaccionó a tiempo y desde las manos de Losada y Santini achicó de cara a la continuidad (12-19).

En el segundo tramo cinco puntos en fila de Chiappella emparejaron aún más las cosas y así se fueron prestando el dominio con diferencias mínimas para arribar a un cierre de la primera mitad 35-35. Santini con 17 puntos fue la mejor hasta ahí y Gutiérrez se destacó en la visita con nueve (tres triples).

El momento del Rojo fue en el tercer cuarto, otra vez desde el goleo de Chiappella se puso 46-37 arriba pero no pudo dar un golpe que pueda ser definitivo. Con García a la cabeza El Biguá se recompuso, aprovechó algunos pecados de juventud en Rocamora y dejó el tablero abierto (52-48).

Tomás de Rocamora sintió ese golpe de no haber pegado más duro y en el último cuarto todo le costó más. Si bien se mantuvo en partido durante varios minutos llegaron triples de Merino y, en especial, dos de Jourdheuil que prácticamente sellaron el resultado.

En ese marco, Sabrina Scévola gastó todos sus tiempos muertos, pero el rival mantuvo la defensa firme y festejó la victoria.