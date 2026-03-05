Para el Consejo Provincial del PJ “el ajuste que Frigerio defiende golpea directamente a Entre Ríos”

Para el PJ, “en Entre Ríos, esta pérdida de recursos se traduce en escuelas que no se refaccionan, viviendas que se dejan de construir, rutas que se deterioran, hospitales que resienten su atención y trabajadoras y trabajadores estatales que pierden poder adquisitivo mes a mes”.

El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos aseguró que la provincia tuvo “una pérdida de $45.337 millones” en recursos coparticipables en el primer bimestre del año. Cuestionó el posicionamiento del gobernador y argumentó que “esta pérdida de recursos se traduce en escuelas que no se refaccionan, viviendas que se dejan de construir, rutas que se deterioran, hospitales que resienten su atención y trabajadoras y trabajadores estatales que pierden poder adquisitivo mes a mes”.

“Detrás de los discursos fundacionales, de la épica del ajuste y de los gritos, hay un dato concreto que impacta en la vida real de las y los entrerrianos: en el primer bimestre de 2026 las provincias perdieron casi $1 billón en recursos coparticipables”, expresaron desde el PJ y señalaron que “Entre Ríos fue una de las más afectadas, con una pérdida de $45.337 millones en apenas dos meses”.

“No es un número abstracto”, manifestaron y acotaron: “Es dinero que debía sostener el funcionamiento de la provincia y de los municipios”.

“La recaudación nacional cayó en términos reales 7,6% en enero y 9,7% en febrero. Esto responde a un modelo económico que profundiza la recesión, desploma el consumo y paraliza la producción. Cuando se enfría la actividad, cae el IVA y disminuyen los recursos que reciben las provincias. El ajuste baja en cascada”, analizaron en un comunicado de prensa.

En esa línea, reclamaron que “ese es el modelo que gobernadores como Frigerio acompañan”.

“El gobierno nacional presenta este ajuste como una gesta histórica, pero lo que está haciendo es debilitar el federalismo argentino. Las provincias pierden recursos y pierden autonomía real. En ese contexto, la respuesta es más endeudamiento en condiciones desfavorables, como el que contrajo recientemente el gobierno entrerriano, y más presión sobre los municipios”, plantearon en otro tramo del documento, en el que aseguran que “eso golpea principalmente a las ciudades, que deben asumir responsabilidades directas sin financiamiento suficiente y sin acceso al crédito. Se concentra poder y recursos en la Nación mientras provincias y municipios absorben el costo político y social”.

Para el PJ, “en Entre Ríos, esta pérdida de recursos se traduce en escuelas que no se refaccionan, viviendas que se dejan de construir, rutas que se deterioran, hospitales que resienten su atención y trabajadoras y trabajadores estatales que pierden poder adquisitivo mes a mes”.

“El federalismo no se declama para las efemérides, se defiende con gestión, recursos, producción y políticas que fortalezcan a las provincias”, dispararon.

Por último, señalaron que “cuando la economía se derrumba, cuando se abren indiscriminadamente las importaciones y se debilita la industria nacional, las provincias lo sienten primero. Y hoy Entre Ríos ya lo está sintiendo”.