Un paciente del Carrillo le arrebató el arma a un policía y le disparó al jefe de la Comisaría Quinta

Un grave y violento episodio se registró este jueves al mediodía en el Centro de Salud Ramón Carrillo de la ciudad de Paraná, donde un hombre que se encontraba dentro del establecimiento protagonizó una situación de extrema tensión que terminó con un funcionario policial herido de arma de fuego.

De acuerdo a las primeras informaciones, la persona —que sería un paciente— se encontraba completamente fuera de control dentro del centro de salud, lo que generó preocupación entre el personal y las personas que estaban en el lugar. Ante la situación, se solicitó la presencia de la Policía para intentar calmarlo y controlar el episodio.

Sin embargo, durante la intervención, el hombre logró arrebatarle el arma reglamentaria a uno de los efectivos policiales y en medio del forcejeo efectuó un disparo que impactó en una de las piernas del jefe de la Comisaría Quinta, quien participaba del procedimiento.

Tras el violento hecho, el jefe policial fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín para recibir atención médica, mientras que el agresor fue reducido por los efectivos y quedó detenido dentro del mismo Centro de Salud Carrillo.

El hecho generó momentos de gran tensión y conmoción dentro del establecimiento sanitario, donde rápidamente se desplegó un importante operativo policial.

Las autoridades trabajan ahora para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar cómo se produjo el arrebato del arma reglamentaria durante el procedimiento policial.

