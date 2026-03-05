Básquet: Tomás de Rocamora cosechó otra derrota en la ruta

Tomás de Rocamora cosechó otra derrota en la ruta, esta vez perdió frente a Villa Mitre de Bahía Blanca.

Tomás de Rocamora perdió por 98 a 75 frente a Villa Mitre, en Bahía Blanca, en una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Alem y Blanco lideraron la ofensiva en el ganador con 15 unidades cada uno; en la visita, en tanto, se destacó Carnovale con 16 puntos.

El partido en suelo bahiense

Sin alta efectividad a distancia, el local se vio trabado en el juego estacionado con una defensa visitante que se cerró en su pintura. Pese a las siete perdidas, Tomás de Rocamora siendo vertical y forzando penetraciones se mantuvo en juego (16-16).

El visitante encontró en su rotación puntos a distancia y más presencia en la zona pintada. Tuvo minutos de fluidez y pasó al frente (20-25). Villa Mitre ajustó en defensa, mejoró el uno contra uno, cortó línea de pase y adelante con efectividad de tiro externo recuperó la ventaja.

El visitante insinuó otra reacción, en el inicio del complemento. Logró estar a un punto en un par de ocasiones ante un local con un bajó porcentaje de cancha. Sin embargo, otra vez el triple le devolvió tranquilidad al tricolor. Blanco le dio ritmo, Pennacchiotti arrugó la defensa y el equipo volvió anotar a distancia.

Con mayor variantes ofensivas y recursos, el equipo bahiense fue quebrando el partido. Mantuvo la intensidad pese a la ventaja de doble dígito, para llegar a un final con tranquilidad. En un mes de seis localías, Villa Mitre inició con dos triunfos.