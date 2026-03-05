Inscripciones abiertas al Taller de Ingreso del Coro de la Ciudad

La convocatoria de la Municipalidad está destinada a personas mayores de 18 años que cuenten con voz sana, flexibilidad vocal, empatía tímbrica con el conjunto coral y facilidad de aprendizaje auditivo. Se solicita compromiso con la asistencia y puntualidad a los ensayos. El taller se realizará los días lunes de 19:30 a 21:30, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250) y los jueves de 20 a 21:30, en la Escuela Municipal de Danza (25 de junio 54). El taller comenzará el lunes 9 de marzo y se desarrollará durante un mes. Las inscripciones se encuentran disponibles hasta el domingo 8.

El Coro de la Ciudad, creado en 1996 en el marco del programa municipal Todas las Voces, sostiene como premisa el fomento del canto comunitario e integra a vecinos y vecinas en una experiencia artístico-cultural que promueve la formación integral e inclusiva a través del canto colectivo.

A lo largo de su trayectoria compartió presentaciones con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y con la Banda Militar de Música de la II Brigada Aérea de Paraná, además de participar en encuentros corales provinciales y nacionales. Entre sus producciones se destacan el CD Encanto (2006), el documental El Coro de mi Ciudad (2010) y el CD Coro de la Ciudad - 22 años (2018), junto a diversas realizaciones audiovisuales.

Actualmente, el organismo se encuentra bajo la dirección de Eliseo Almada y celebra el 30º aniversario del programa que le dio origen.

Las inscripciones pueden realizarse a través de este formulario.