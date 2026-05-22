Copa Argentina: Independiente y Unión irán por los octavos de final

Unión e Independiente buscarán el pasaje a los octavos de final de la Copa Argentina.

Unión e Independiente jugarán este viernes, desde las 20, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. De dolorosas eliminaciones en los playoffs del Torneo Apertura, ambos equipos buscarán terminar bien para arrancar el segundo semestre en octavos de final. El ganador enfrentará a Atlético Tucumán.

En Santa Fe son conscientes de que podrían haber estado este domingo en Córdoba. La caída frente a Belgrano en cuartos cortó de lleno el envión con el que el Tate llegaba después de derribar al líder Independiente Rivadavia en octavos.

Con todo a disposición y el recuerdo del golpe inicial devenido en 4-4 final en el Libertadores de América, el conjunto dirigido por Leonardo Madelón -que en la ronda previa eliminó a Agropecuario por 2 a 0- irá por el boleto a los octavos.

En inferioridad futbolística y sin periodistas partidarios acreditados. La eliminación en Arroyito sigue pesando en el lado Rojo de Avellaneda, que atraviesa el preludio de una inminente renovación.

Con un clima institucional caldeado entre comentarios del presidente Néstor Grindetti y denuncias de casos de grooming en las divisiones inferiores, el Rey de Copas quiere avanzar con el sueño de romper la infinita pared en el torneo más federal del país.

El ganador de este encuentro se clasificará a los octavos de final de la Copa Argentina y chocará con Atlético Tucumán, que eliminó a Talleres el miércoles pasado goleando 3-0 con tantos de Renzo Tesuri, Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola.

FORMACIONES

UNIÓN

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

INDEPENDIENTE

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiiano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Sebastián Zunino. Cancha: Newell’s de Rosario. Hora: 20 (TyC Sports).