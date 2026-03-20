Fútbol: Argentina recibirá a Mauritania y confirmó a dos nuevos convocados

Hubo cambio de rival: Guatemala no podrá viajar a la Argentina y el rival será Mauritania.

El seleccionado argentino de fútbol confirmó este viernes que enfrentará a su par de Mauritania, el próximo 27 de marzo desde las 20.15 en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera. En otro orden, el cuerpo técnico confirmó la citación de dos nuevos jugadores: Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli.

Si bien se había anunciado que el rival sería Guatemala ante la imposibilidad de jugar la Finalíssima con España, la selección centroamericana tiene previsto un partido ante Argelia en Italia y la FIFA prohíbe jugar en dos continentes diferentes en la misma ventana internacional.

“La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera”, publicó AFA en la cuenta oficial de X en la Selección argentina. Y agregó que mañana se darán a conocer día y precios de las entradas para que los hinchas puedan adquirir los tickets.

En otro orden, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni convocó a Mastantuono y Panichelli para este compromiso, pese a que no habían sido incluidos en la lista original.

El mediocampista del Real Madrid y el delantero del Racing de Estrasburgo formarán parte de los seleccionados para los dos amistosos: Mauritania, el 27 de marzo, y el otro, con rival por confirmar, el 31 del mismo mes.

“Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha”, publicó AFA en su cuenta oficial de X.

Panichelli apenas disputó cuatro minutos con la camiseta de la selección, cuando ingresó a los 86 en el triunfo por 2 a 0 ante Angola en el amistoso internacional disputado el 13 de noviembre de 2025.

Por otro lado, el ex River sí tuvo encuentros oficiales, ya que debutó ante Chile en el triunfo por 1 a 0 por las Eliminatorias cuando ingresó a los 84 minutos; repitió el mismo procedimiento en la derrota por 1 a 0 ante Ecuador y fue titular en la goleada por 3 a 0 a Venezuela, consigna NA.