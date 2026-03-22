Racing le ganó a Belgrano en un duro partido en Córdoba

Este sábado por la noche, la jornada por la 12ª fecha de la Liga Profesional concluyó con un partido correspondiente a la Zona B. En el marco del Torneo Apertura, Belgrano recibió a Racing en el estadio Julio César Villagra. El árbitro del juego fue Andrés Merlos, acompañado en el VAR por Lucas Novelli.

La primera ocasión clara de peligro en el encuentro estuvo en los pies de Lucas Zelarayán, que ajustó su remate de derecha contra el poste derecho de Facundo Cambeses. Una buena estirada del arquero evitó el tanto, mientras que en el rebote Franco Vázquez no llegó a rematar correctamente.

La respuesta de Racing en un primer tiempo con pocas acciones de riesgo durante los primeros minutos llegó sobre la media hora. Fue con un ataque por izquierda de Tomás Conechny y centro para la llegada de Adrián Fernández dentro del área. El mediocampista remató de derecha con fuerza y contra el poste izquierdo de Thiago Cardozo para estampar el 1-0. Golazo luego de más de 20 toques del visitante.

El Pirata no se quedó de brazos cruzados y buscó la igualdad. Tuvo una chance clara sobre los 42 minutos, luego de que la revisión del VAR permitiera cobrar mano de Santiago Solari en una jugada de pelota parada, con lo que Merlos sancionó penal. De la ejecución se encargó Nicolás Fernández, que remató al medio y se encontró con los pies de Cambeses, que había elegido el costado derecho. Al descanso se fueron 1-0.

En el complemento, una mala salida de Racing desde el fondo derivó en la recuperación del Pirata. Zelarayán condujo el ataque y tras una pared con Uvita Fernández sacó un remate potente y bajo que dio en el poste derecho y se metió en el arco de Cambeses. Golazo y 1-1 a los nueve minutos.

Pese a alcanzar la igualdad y crecer anímicamente, Belgrano se encontró con una rápida respuesta de Racing. Fue en una jugada de pelota parada con un centro de Gabriel Rojas desde la izquierda para el cabezazo de Santiago Sosa por el costado derecho. Sosa jugó el balón al medio para la llegada de Marco Di Césare, que en soledad solo debió empujar para anotar el 2-1 parcial a los 16.

El equipo de Gustavo Costas estuvo cerca del tercero luego de un potente remate de Gastón Martirena desde afuera del área, pero Cardozo contuvo el disparo. En el rebote, Cardozo volvió a imponerse cuando Conechny pescó la situación y remató a quemarropa.

También tuvo su chance Adrián Martínez luego de un centro desde la derecha que lo ubicó solo dentro del área. Sin embargo, el cabezazo de Maravilla dio en el travesaño y en el rebote, el atacante no pudo darle dirección al remate.

La última fue del Pirata. Luego de un pase filtrado al área para Zelarayán, el mediocampista sacó un potente disparo desde el costado izquierdo que Cambeses despejó con el hombro. Atajadón del arquero visitante que sentenció el encuentro: fue 2-1 para Racing.

La victoria dejó a la Academia en el tercer lugar de la Zona B con 18 puntos; mientras que el Pirata suma 19 unidades y es escolta de Independiente Rivadavia (20). En la próxima fecha, el equipo de Costas visitará a Independiente en el clásico de Avellaneda; mientras que el Celeste deberá visitar a River Plate.

-SÍNTESIS-

Belgrano 1-2 Racing.



Goles:

30’PT: Adrián Fernández (RAC).

9’ST: Lucas Zelarayán (BEL).

16’ST: Marco Di Césare (RAC).



Incidencia:

42’PT: Facundo Cambeses (RAC) le contuvo un penal a Nicolás Fernández (BEL).



Formaciones:

Belgrano: Tiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Julián Mavilla, Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.



Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa; Gastón Martirena, Adrián Fernández, Tomás Conechny; Santiago Solari.

DT: Gustavo Costas.



Cambios:

ET: ingresó Ramiro Hernandes por Emiliano Rigoni (BEL).

14’ST: ingresó Alan Forneris por Bruno Zuculini (RAC).

14’ST: ingresó Adrián Martínez por Santiago Solari (RAC).

15’ST: ingresó Lautaro Gutiérrez por Nicolás Fernández (BEL).

22’ST: ingresó Franco Pardo por Marcos Rojo (RAC).

30’ST: ingresó Lucas Passerini por Julián Mavilla (BEL).

30’ST: ingresó Juan Velásquez por Leonardo Morales (BEL).

40’ST: ingresó Nazareno Colombo por Marco Di Césare (RAC).

40’ST: ingresó Agustín García por Adrián Fernández (RAC).



Amonestados:

17’PT: Lucas Zelarayán (BEL).

19’PT: Ezequiel Cannavo (RAC).

25’PT: Gabriel Rojas (RAC).

15’ST: Alan Forneris (RAC).

15’ST: Alcides Benítez (BEL).

33’ST: Franco Vázquez (BEL).

48’ST: Adrián Martínez (RAC).



Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Julio César Villagra.

Video: Liga Profesional.