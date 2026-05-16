La Unión visita a San Isidro en el arranque de las semifinales

La Unión de Colón buscará dar el golpe en San Isidro en el juego inicial.
El único representante entrerriano en pie en la Liga Argentina de Básquet masculino tendrá acción este sábado por la noche. A partir de las 21.30, La Unión de Colón visitará a San Isidro de San Francisco, Córdoba, en el marco de las semifinales por el ascenso. El duelo se disputará en el estadio Antonio Manno.
Ambos equipos vienen de ganar sus series de cuartos de final en cinco juegos. El equipo que hará como local en este primer duelo semifinal dio cuenta de Deportivo Viedma por 3-2 con una última victoria como local por 62-53; mientras que el conjunto colonense dejó en el camino a Santa Paula de Gálvez luego de una victoria por 82-79 en el estadio Carlos Delasoie.
Lo más destacado en el conjunto que oficiará como anfitrión en este duelo es lo hecho por Christopher Hooper, autor de 12 puntos por partido. Además tiene 5,3 rebotes por juego y 1,4 asistencias. Jerónimo Suñé y Manuel Lambrisca lo siguen de cerca con 11,6 puntos por juego de promedio.
En La Unión de Colón lo más destacado está en manos de Matías Caire, autor de 14,9 puntos por juego, acompañados por 2,8 rebotes y 1,5 asistencias. En anotaciones lo siguen Rodrigo Acuña, con 13,6 y Guido Cabrera, con 11,4.
El equipo conducido por Martín Guastavino tendrá que jugar mayoría de partidos como visitante. Para encontrar su última victoria en esa condición hay que remontarse al 27 de marzo, cuando en el estadio Mateo Migliore dio cuenta de Centenario de Venado Tuerto por 78-76 en el cierre de la fase regular.
San Isidro, por su parte, no pierde como local desde el 18 de marzo, ocasión en la que cayó ante Amancay de La Rioja por 67-59 en el marco de la fase regular. De este dato deberá aferrarse La Unión, que está obligado a ganar como visitante para poder seguir en carrera en el torneo.