Un niño murió tras ser atropellado por un vehículo en Villa Elisa

Un trágico siniestro vial enlutó a la comunidad de Villa Elisa este viernes de mañana. Un niño de 8 años murió tras ser colisionado por un vehículo en la esquina de las calles Emilio Francou y Rocamora.

“El hecho ocurrió antes de las 9”, confirmaron a Ahora desde la Policía que se encuentra en el lugar. Por causas que se tratan de establecer, el chico se trasladaba en bicicleta “a contramano” y fue embestido por un auto “conducido por una mujer”. “Quedó atrapado abajo del auto y murió en el acto”, agregaron desde la policía.

Tras el impacto, personal policial y de bomberos acudieron rápidamente al lugar como primeros intervinientes para asegurar la zona y realizar las pericias correspondientes. Poco tiempo después se hizo presente el fiscal Sebastián Blanc, quien quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias y responsabilidades del trágico siniestro.

Ante la dolorosa noticia, la Dirección Departamental de Escuelas de Colón informó a toda la comunidad educativa de la Escuela Normal Dr. Luis César Ingold que la actividad escolar queda totalmente suspendida hoy, a raíz del fallecimiento del alumno que asistía a dicha institución.