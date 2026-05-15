Se realizará un Festival Cultural en defensa de la educación pública

La Asamblea Interclaustro, Interfacultades e Interuniversitaria llevará a cabo la realización del Festival Cultural en defensa de la educación pública este sábado 16 de mayo, en una jornada que se desarrollará desde las 15 hasta las 21. El encuentro tendrá lugar en las instalaciones del Polideportivo de la localidad de Oro Verde, donde se concentrarán diversas actividades artísticas, pedagógicas y sociales organizadas de manera colectiva. Esta iniciativa se implementa con el objetivo de visibilizar la importancia estratégica de sostener la universidad gratuita y de calidad.

La programación del evento contempla una amplia variedad de talleres de formación y expresiones literarias que contarán con el soporte operativo de diferentes unidades académicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y de entidades civiles de la zona.

Entre las actividades planificadas se encuentra el dictado de un taller de folclore a cargo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y el desarrollo de la propuesta denominada "Leemos y nos leemos", coordinada por integrantes de un proyecto de extensión perteneciente a la Facultad de Trabajo Social.

El público también podrá participar de una suelta de libros organizada por la Biblioteca Popular Encuentros, un espacio pensado para la libre circulación, donación e intercambio de textos sin costo alguno, que funcionará en paralelo a las demás propuestas.

Durante el desarrollo de la jornada, funcionará una feria de emprendedores locales y diversos puestos de gastronomía regional.

También se dictará un taller específico orientado a la producción y confección de fanzines, con el objetivo de promover la autogestión editorial entre los jóvenes.

Por otra parte, la grilla musical del escenario presentará una variada propuesta de géneros y estilos con las actuaciones de las bandas y solistas Kermozo Munieco, Angirú, Mundo Barrio, Nahuel Barreto, HDM (Hijos de Menem), Birriados, Dúo Mandolín, Esteban RL y Nazareno Moreno.

La entrada será libre y gratuita.