Macri en un acto de Olivos: "No hablemos de elecciones, estamos a un año y medio"

“Por ahí están más interesados en que hable del amor y no de la política, cosa que no vamos a hacer”. Con esa frase, que aludió a su nuevo estado sentimental, el expresidente Mauricio Macri abrió su discurso en el Club Centro Galicia de Olivos, Vicente López, al norte del conurbano bonasense, en otra actividad del PRO para revitlizar el partido de cara a las elecciones del año que viene.

Durante su exposición, y ante más de 700 personas, el exmandatario ratificó el apoyo del PRO al rumbo del gobierno nacional, aunque sin renunciar a marcar diferencias, y reclamó que el Senado confirme a Santiago Bausili como presidente del Banco Central para blindar la estabilidad económica más allá de cualquier administración.

El encuentro -donde no se permitió el ingreso de la prensa- reunió a intendentes, legisladores provinciales, diputados nacionales, concejales y consejeros escolares del PRO bonaerense. La intendenta local, Soledad Martínez, fue la anfitriona. La elección del distrito no fue casual: Vicente López fue el primer municipio de la provincia de Buenos Aires que el PRO gobernó, con Jorge Macri a la cabeza, y donde mayor diferencia de votos sacó en las últimas elecciones legislativas.

“En la Provincia sufrimos un gobernador que cree que para solucionar un problema hay que agrandar el Estado de manera infinita. En donde gestionamos los intendentes del PRO, la gente vive mejor. Que sea el PRO de la Provincia de Buenos Aires el que lidere el cambio, para que esta provincia pueda salir definitivamente del kirchnerismo”, sostuvo la jefa comunal.

El expresidente habló ante una sala colmada y con una ovación que incluyó un pedido puntual: “¡Presidente, Mauricio presidente!”. El exmandatario pidió calma. “Cuando empezaron a cantar eso dijo ‘No, muchachos, a ver, estamos a un año y medio, estamos en el año 2026, no hablemos de elecciones; no es momento de nada de eso’. No fue en un tono electoral ni mucho menos. Fue sí lanzar un mecanismo de conexión con los vecinos, una idea de un timbreo aggiornado al uso de la tecnología”, señaló a Infobae un importante dirigente que estuvo presente en Olivos.

“La crítica honesta no es la que perjudica el cambio, es el silencio”, sostuvo Macri en relación a LLA, y presentó esa premisa como la razón de ser del comunicado que el PRO difundió la semana pasada, el llamado “Manifiesto Próximo Paso”, en el que el partido cuestionó a quienes “frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”.

Macri describió ese texto como un ejercicio de coherencia y no como una ruptura. “Yo dije: esto es pensar en voz alta”, afirmó. Y lo enmarcó en la historia del partido: el PRO respaldó a Milei antes de que ganara las elecciones, acompañó las leyes más difíciles y lo hizo, dijo, “sin pedir nada a cambio”. En ese contexto, señaló que callar los errores no protege el cambio sino que abre la puerta al regreso del populismo.

La propuesta más concreta la lanzó en torno al Banco Central. Macri retomó una columna de su exministro de Economía, Nicolás Dujovne, publicada mientras el expresidente estaba en El Cairo, y reclamó que el Poder Ejecutivo eleve el pliego de Bausili al Senado, que la cámara lo apruebe y que todos los candidatos de 2027 deban pronunciarse sobre si lo mantendrán en el cargo.

“Que el Senado lo apruebe, le dé permanencia, y el año que viene todos los distintos candidatos que habrá digan si lo van a sostener en el tiempo”, planteó. El objetivo, explicó, es que el compromiso con la estabilidad macroeconómica quede atado a reglas que trasciendan a los gobiernos.

Sobre el gobernador bonarense Axel Kicillof, fue directo: “Lo que claramente no nos genera futuro es tener gobernadores como Kicillof. Eso no nos genera futuro. La verdad que me da mucha lástima por el peronismo, porque si ese es su candidato estrella, seguramente pierde. Y si llega a ganar, van a volver a perder, porque nunca más los van a votar definitivamente. Así que esperemos que el peronismo consiga un candidato mejor que Kicillof por el bien de todos nosotros”, sostuvo.

Además del discurso de Martínez y del diputado nacional Fernando de Andreis, se presentó Radar PBA, una plataforma impulsada por el diputado nacional Martín Yeza y la legisladora provincial Aldana Ahumada que combina inteligencia artificial con datos territoriales para monitorear la gestión de la provincia de Buenos Aires. La herramienta, descripta por Yeza con la frase “no se puede cambiar lo que no se conoce”, arranca con un módulo educativo y tiene previsto incorporar seguridad en la próxima presentación, en otro distrito bonaerense.

Tras el cierre de Macri, De Andreis habló con la prensa y descartó cualquier ruptura con el gobierno nacional. “De ninguna manera. ¿Cómo vas a romper con el gobierno?”, respondió ante la consulta. Sí confirmó que el partido trabaja para tener candidatos a intendente en las 150 ciudades más grandes del país de cara a las elecciones de 2027, aunque evitó pronunciarse sobre el armado nacional. Sobre una eventual candidatura presidencial de Macri, De Andreis no abrió ni cerró la puerta: “No soy quién para abrir ni para cerrar ese tipo de puertas”.

El jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, sumó que el partido buscará construir “un frente lo suficientemente amplio” en la provincia de Buenos Aires que incluya a La Libertad Avanza y al radicalismo. Consultado por la relación con Patricia Bullrich, dijo que es “cordial” pero que considera que ella “se equivocó” al abandonar el PRO. Sobre Horacio Rodríguez Larreta, expresó que “nadie lo echó” y que “ojalá pueda volver”. La ausencia del ministro del Interior, Diego Santilli, fue explicada por sus responsabilidades en el cargo.

La actividad en Vicente López fue parte de una gira nacional que Macri retomó con fuerza. El 22 de mayo tiene previsto un acto en Mendoza, el 28 una reunión con legisladores en la sede del PRO en Buenos Aires y el 5 de junio visitará Santa Fe.

Además de los expositores, estuvieron presentes los diputados nacionales Antonela Giampieri, Javier Sánchez Wrba, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi; los legisladores provinciales María Sotolano, Natalia Blanco, Alex Campbell, Rita Salaberry, Juan Manuel Rico Zini, Fernando Rovello. También los intendentes Fernando Bouvier (Arrecifes), Javier Martínez (Pergamino) y Marcelo Matzkin (Zárate); y los legisladores porteños Laura Alonso y Rocio Figueroa.

“Es el segundo encuentro del PRO que empieza a juntar gente. O sea que hay mucha gente que se siente exclusivamente representada por el PRO. No es suficiente para ganar una elección, eso es otra cosa. Pero hay un gran grupo de personas que se siente identificada con una forma de gestionar, que es el dar solución a los problemas de todos los ámbitos. Está muy bueno lo que se hace en macroeconomía, pero ahora hay que empezar a ver cómo la gente del día a día tiene un beneficio”, analizó un intendente.