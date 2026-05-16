Ganaron Neuquen y Oro Verde y ahora son punteros

Este viernes comenzó la sexta fecha de la Liga Paranaense de Fútbol con tres juegos adelantados. Dos de ellos tenían a equipos que podían asaltar el liderazgo de Universitario, puntero hasta el inicio de la fecha con 12 unidades producto de cuatro victorias y su más reciente caída.

Dos equipos aprovecharon: Neuquen y Oro Verde. El primero de ellos logró la victoria ante Patronato en el predio La Capillita por 2-1. Los goles de Sebastián Arbitelli y Marcos Rosano sobre el final le permitieron al Pingüino saltar al liderazgo de la tabla de posiciones con 13 unidades.

El equipo de la Ciudad Universitaria, por su parte, jugó un mano a mano con Belgrano para llegar al liderazgo. En condición de local, el Albiverde hizo valer su fuerza y venció por 3-1 pese a jugar los instantes finales del encuentro con un futbolista menos. Se trató de un duelo directo por el liderazgo, ya que Belgrano llegaba con 11 puntos, mientras que Oro Verde ahora alcanzó los 13 y lidera junto a Neuquen.

En el partido restante disputado el viernes hubo victoria de Instituto sobre Formación Independiente por 2-0, de manera que la Gloria obtuvo su primera victoria del torneo.

Con clásico incluido

Este sábado será una jornada especial ya que se disputará el clásico más popular de la Liga Paranaense de Fútbol: Peñarol recibirá a Sportivo Urquiza. Aunque el presente de ambos no sea el ideal, lo cierto es que se trata de un enfrentamiento que siempre llama la atención del público.

Fixture y resultados | Fecha 6

-Viernes 15/5:

Patronato 1-2 Neuquen.

Formación Independiente 0-2 Instituto.

Oro Verde 3-1 Belgrano.



-Sábado 16/5 | Desde las 15.30:

Club VF - Don Bosco.

Los Toritos - Palermo.

Argentino Juniors - Ciclón del Sur.

Atlético Paraná - San Benito.

Universitario - Camioneros.

Peñarol - Sportivo Urquiza

Posiciones

1°) Oro Verde: 13.

2°) Neuquen: 13.

3°) Universitario: 12 puntos.

4°) Belgrano: 11.

5°) Club VF: 10.

6°) Atlético Paraná: 10.

7°) Sportivo Urquiza: 9.

8°) Don Bosco: 8.

9°) Patronato: 7.

10°) Camioneros: 7.

11°) Ciclón del Sur: 7.

12°) San Benito: 7.

13°) Instituto: 5.

14°) Los Toritos: 4.

15°) Formación Independiente: 4.

16°) Peñarol: 4.

17°) Palermo: 1.

18°) Argentino Juniors: 0.