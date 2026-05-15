Aumentó hasta un 115% las entradas a los Parques Nacionales: los argentinos pagarán aumentos del 85%

El Gobierno nacional dispuso que a partir de junio próximo las entradas a los parques nacionales y destinos turísticos en áreas protegidas costarán hasta un 115 por ciento más. El aumento que afectará lugares como Cataratas del Iguazú o el Glaciar Perito Moreno tiene como excusa la manutención de la infraestructura y servicios que el Gobierno descuidó y desfinanció a lo largo de dos años.

La medida que impactará en el bolsillo de los visitantes y en los que compran sus ticket a través de la venta electrónica fue oficializado por la Administración de Parques Nacionales en la Resolución 132/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Los aumentos son exorbitantes en todos los destinos turísticos y áreas protegidas en manos del Estado, pero los más golpeados son aquellos donde se vuelca la mayor cantidad de personas, como por ejemplo el Parque Nacional Iguazú.

Ir a Cataratas costará un 66 por ciento más para los turistas argentinos y 33 por ciento más para los extranjeros. Así, los valores de las entradas pasarán de 15 mil a 25 mil pesos para los ciudadanos argentinos y de 45 a 60 mil pesos para los visitantes de otros países.

Pero el impacto más importante lo sufrirán los estudiantes, que deberán pagar una entrada de 15 mil pesos cuando antes valía 7 mil; es decir, cuando tenía una diferencia del 114,3 por ciento, publicó Página12.

El segundo parque nacional más afectado por los aumentos en términos porcentuales fue Los Glaciares, el más grande del país. La entrada general para ingresar allí costará 50 mil pesos.

Incrementos similares también se aplicarán en los parques nacionales Perito Moreno (Santa Cruz), Quebrada del Condorito (Córdoba), Iberá (Corrientes), Los Cardones (Salta), Calilegua (Jujuy), Los Arrayanes (Neuquén), Mburucuyá (Corrientes), Chaco, Tierra del Fuego, El Palmar (Entre Ríos), Lanin (Neuquén, Chubut y Río Negro) y Monte León (Santa Cruz), entre algunos.

Por su parte, en parques como El Palmar, Talampaya y Sierra de las Quijadas, la entrada para argentinos aumentó de $7000 a $12.000 (+71%), para extranjeros de de $20.000 a $25.000 (+25%) mientras que la tarifa para estudiantes se duplicó: pasó de $5000 a $10.000 (+100%).

La salvedad es que en todos se mantendrán los descuentos para quienes permanezcan en esos lugares más de un día o accedan a paquetes turísticos con promociones, pases anuales o de entre tres y siete días (sistema Flexipass).

La resolución aclara que los aumentazos no incluyen a quienes se encuentren realizando pasantías, actividades de extensión universitaria, cursos, estancias académicas, prácticas de investigación u otras modalidades de formación no encuadradas como educación formal regular

Entre sus fundamentos, la resolución dice que el incremento de las entradas será para “sostener los niveles de inversión en infraestructura y servicios, para que los visitantes puedan apreciar la riqueza de las áreas protegidas bajo estándares de calidad”. También “para concientizar sobre la importancia de la protección del patrimonio natural y la diversidad biológica”.

Pero lo cierto es que el deterioro de esos servicios por los que ahora el Gobierno se preocupa fue producto de la motosierra que Javier Milei pasó hasta por las áreas protegidas: despidos masivos (más de 500 empleados y guardaparques), recortes salariales, ajustes presupuestarios en mantenimiento y desarticulación de los dispositivos en las áreas de manejo del fuego y prevención de incendios.

La resolución también determinó ampliar los sistemas de emisión de ticket electrónicos, a través del cual las agencias turísticas se benefician con el grueso de reservas y el diseño de grandes paquetes promocionales.

Con esa decisión, varios parques más quedarán incluidos en el Sistema de Emisión de Tickets Electrónicos y Control de Accesos (SETECA), se prevé que también a partir de junio.