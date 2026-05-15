Contrabando en Concordia: secuestraron mercadería valuada en más de $18 millones

Personal de la Prefectura Naval Argentina frustró una maniobra de contrabando y secuestró mercadería valuada en más de 18 millones de pesos durante un operativo realizado en la ciudad de Concordia, sobre la margen derecha del río Uruguay.

El procedimiento se desarrolló en inmediaciones del kilómetro 340,2, en la zona de jurisdicción de Salto Grande, después de que efectivos recibieran información vinculada con un posible traslado ilegal de mercadería hacia la ciudad de Salto, en la República Oriental del Uruguay.

Según informó oficialmente la fuerza federal, la investigación se inició a partir de datos aportados por la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones, que advertía sobre una presunta maniobra de contrabando en el sector costero.

Hallaron un bote y diez bultos en la costa

Ante esa situación, Prefectura desplegó un operativo fluvial para intensificar los controles en la zona. Durante el procedimiento, los efectivos detectaron un bote de chapa a motor embicado sobre la costa junto a varios paquetes de grandes dimensiones.

Al avanzar con la requisa, se constató que en el lugar había 1.075 prendas de vestir presuntamente destinadas al traslado ilegal hacia territorio uruguayo.

La mercadería quedó secuestrada y posteriormente fue sometida a tareas de aforo realizadas por personal especializado de ARCA, que determinó un valor superior a los 18 millones de pesos.

Intervención judicial en Concordia

El caso quedó en manos del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, a cargo de la jueza Analía Graciela Ramponi, con intervención de la Secretaría del doctor Iñaki Bosch.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas detenidas en el marco de la causa, mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades y establecer el origen de la mercadería secuestrada.