Rocamora cayó ante El Talar en su antepenúltimo encuentro

Este sábado, uno de los dos encuentros con presencia entrerriana por la Liga Argentina de Básquet fue el que protagonizó Rocamora de Concepción del Uruguay. En el estadio Roberto Contini, el conjunto uruguayense visitó a El Talar en el marco de la Conferencia Sur. Los árbitros del encuentro fueron Silvio Guzmán y Franco Anselmo Krivokapich.

En el arranque del juego los de Leandro Genovese construyeron una diferencia que fue clave para el encuentro. Los 14 tantos de ventaja obtenidos tras el parcial inicial de 14-10 prácticamente liquidaron las chances del conjunto uruguayense. Sobre todo cuando en el segundo tramo, luego de un parcial de 22-18 en favor del local, la diferencia llegó a los 18 puntos: 46-28.

En el tercer cuarto la diferencia fue la misma que en el tramo anterior, lo que llevó la ventaja del dueño de casa a los 22 puntos, irremontable (66-44). En el tramo final, aunque se impuso el equipo de Juan Amato Ayala, ya no había nada que hacer. Fue parcial de 21-18 del Rojo para el triunfo final de El Talar por 84-65.

En el vistante estuvo el goleador del juego, que fue Gendry Correa Echenique con 19 puntos. Sin embargo, el local tuvo la excelente actuación de Facundo Sanz con 13 puntos y 13 rebotes.

La derrota dejó al Rojo en la 15ª posición con un acumulado de 8-21, aunque tendrá revancha rápido. Este domingo volverá a jugar: será visitante de Gimnasia de La Plata en el polideportivo Víctor Nethol a partir de las 20.30.

-SÍNTESIS-

El Talar 84-65 Rocamora.



Parciales: 24-10 // 46-28 (22-18) // 66-44 (20-16) // 84-65 (18-21).



Formaciones:

EL TALAR (84)

*Matías Cueva: 15pts, 4rbs, 6as, 1per, 2ta.

*Conrado Solana Blaiotta: 3pts, 2rbs, 2as, 1rec, 2per.

*Facundo Sanz: 13pts, 13rbs, 1as, 1rec, 2per.

*Facundo López Banegas: 13pts, 3as, 1rec, 2per, 1ta.

*Enzo Ruiz: 8pts, 4rbs, 1as, 1rec, 3per.

Matías Cuello: 6pts, 1rb, 1as.

Joaquín Barzatsqui: 5pts, 2rbs, 2as, 1rec, 3per.

Mateo Otero: 3rbs, 1as.

Lázaro Beruatto: 4pts, 1as, 1per.

Tomás Verbauwede: 17pts, 9rbs, 3as, 2rec.

DT: Leandro Genovese.



ROCAMORA (65)

*Maximiliano Acevedo: 1rb.

*Franco Maeso: 6pts, 10rbs, 1as, 1rec, 1per.

*Tomás Losada: 2pts, 1rb, 2as, 3per.

*Valentino Occhi: 15pts, 6rbs, 1as, 1rec, 2per.

*Gendry Correa Echenique: 19pts, 5rbs, 3as, 5rec, 1per, 2ta.

Franco Ferreyra Bonnín: 4pts, 1rb.

Juan Fernández: 6pts, 2rbs, 2rec.

Bautista Mangioni: 1as, 1per.

Pascual Santini: 7pts, 3rbs, 2as, 1rec, 2per, 1ta.

Agustín Carnovale: 6pts, 4rbs, 2as, 1rec, 3per, 1ta.

DT: Juan Amato Ayala.



*Inicialistas.



Árbitros: Silvio Guzmán - Franco Anselmo Krivokapich.



Estadio: Roberto Contini.