Amistoso rumbo al Mundial: Inglaterra y Uruguay empataron en Wembley

Las selecciones de Inglaterra y Uruguay empataron 1-1 este viernes en el estadio de Wembley en un amistoso de preparación rumbo al Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Ben White había puesto en ventaja al conjunto inglés a los 36 minutos del segundo tiempo, pero la Celeste reaccionó sobre el final y llegó a la igualdad en el tiempo adicional gracias a un penal convertido por Federico Valverde.

El encuentro también dejó algunas preocupaciones físicas: el uruguayo Joaquín Piquerez y los ingleses Noni Madueke y Phil Foden debieron salir lesionados durante el partido. Para el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, que no atraviesa su mejor momento, este compromiso fue clave de cara a la definición de la lista de convocados para la próxima cita mundialista.