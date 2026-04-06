Argentina tiene abanderados y delegación para los Juegos Suramericanos de la Juventud

El paranaense Agustín Asmú (tenis de mesa) es uno de los integrantes de la delegación argentina.

Los nadadores Agostina Hein y Matías Chaillou fueron elegidos como abanderados oficiales de Argentina para los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, tras un proceso de evaluación que incluyó a las Federaciones Nacionales y a la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino.

Entre los integrantes de la delegación argentina, conformada por 250 deportistas, está el paranaense Agustín Asmú, campeón argentino U19 de tenis de mesa.

Las distintas federaciones postularon a sus representantes por sus logros y proyección. Luego, la Comisión de Atletas del COA analizó cada perfil y elevó la propuesta final, que fue aprobada por la Mesa Directiva.

Así, Hein y Chaillou fueron los elegidos para portar la bandera argentina en la ceremonia de apertura de los Juegos, que se desarrollarán del 12 al 25 de abril de 2026 en Panamá.

Agostina Hein, una temporada brillante y récords históricos

Con apenas 17 años, Agostina Hein llega como una de las grandes figuras del deporte juvenil argentino. Su 2025 fue excepcional: en el Campeonato Mundial Junior de natación en Otopeni, Rumania, se consagró campeona en los 400 metros combinados con récord de campeonato, récord sudamericano absoluto y récord argentino absoluto.

Además, sumó medalla de plata en los 800 metros libre en ese mismo certamen.

Su dominio también se trasladó a los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde fue la máxima medallista argentina con ocho preseas (tres de oro, cuatro de plata y una de bronce).

La nadadora de Campana también brilló en Brasil, en el torneo José Finkel, con cuatro triunfos individuales, y a nivel nacional se destacó en el Campeonato Argentino de piscina larga, donde incluso marcó un nuevo récord en los 100 metros mariposa.

Por su rendimiento, fue distinguida como Deportista del Año por el COA y recibió el Premio Olimpia de Plata. Además, en 2024 ya había hecho historia al convertirse en la atleta más joven de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París.

Matías Chaillou, talento y proyección internacional

Matías Chaillou, también de 17 años, representa el crecimiento sostenido de la natación argentina. Nacido en Italia y radicado en Mar del Plata, compitió en pruebas de pileta y aguas abiertas a nivel internacional.

En el Mundial Junior de Otopeni 2025 participó en múltiples pruebas, mientras que en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 fue parte del relevo 4x100 combinado masculino que ganó el oro y del relevo 4x100 libre mixto que obtuvo la plata.

También tuvo una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Brasil 2025, con medallas individuales y en relevos, además de competir en aguas abiertas, donde consiguió un bronce en el relevo mixto.

A nivel nacional, se consagró campeón argentino absoluto en 100 metros espalda, 50 y 100 metros libre, confirmando su versatilidad, consigna DeportV.