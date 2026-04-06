Canotaje: 13 palistas del Club Náutico Paraná se clasificaron al Mundial de Maratón

Los representantes del CNP se destacaron del jueves al domingo en Gualeguaychú.

Palistas del Club Náutico Paraná tuvieron una destacada actuación en el Campeonato Argentino y Selectivo de Canotaje Maratón, disputado del jueves al domingo último en Gualeguaychú. Allí se pusieron en juego plazas para el Mundial de la especialidad, a celebrarse del 19 al 25 de octubre en la Capital Nacional del Carnaval.

De la nutrida delegación del CNP, 13 palistas lograron su clasificación mundialista en distintas categorías y distancias. Brunella Pedrotti (Junior), Lara Abud y Baltazar Itria (Sub 23), Micaela Maslein (Senior), David Salzman (Master A), Eduardo Suárez, Sebastián Alegro, Germán Rodriguez, Juan Antonini, Pablo Sequin y Erica Riera (Master B), Diego Fenes (Master C) y Martín Maslein (Máster E).

Cabe destacar que para acceder a las plazas mundialistas, los competidores de estas regatas debían terminar entre los primeros dos por cada categoría. En tanto que los Máster accedían al pasaporte para la cita ecuménica por el solo hecho de culminar la prueba.

El evento, que tuvo como epicentro el Balneario Municipal, fue organizado por el Club Regatas Gualeguaychú, la Federación Argentina de Anoas y la Municipalidad de Gualeguaychú y reunió a 370 palistas en las categorías cadetes, junior, sub 23, senior y máster en pruebas individuales y por equipos, en las modalidades C1, C2, K1 y K2.

Destacados resultados del Club Náutico Paraná

Los representantes del CNP se destacaron del jueves al domingo en distintas pruebas y categorías. Simón Bechis, por ejemplo, se consagró campeón argentino en K1 Cadetes; además, obtuvo el bronce en K1 y K2 Junior.

Por su parte, Brunella Pedrotti se consagró doblemente campeona argentina: logró el título nacional en K1 Short Junior y K1 distancia larga Junior. También obtuvo el primer puesto en K2 Junior junto a Juliana Garea (Club Regatas Baradero), obteniendo la clasificación al Mundial.

En tanto que Lara Abud fue subcampeona argentina K1 Short y K1 distancia larga, ambas en la categoría Sub 23. Los hermanos Itria, por su parte, también hicieron podio: Baltazar fue subcampeón argentino K1 en distancia larga en Sub 23 y Bautista logró el bronce en K1 Short en Senior.





La actual entrenadora de la selección argentina femenina de canotaje, Micaela Maslein, también compitió y se clasificó al Mundial junto a la uruguayense Magdalena Garro (olímpica en Río 2016) en K2 Senior. En la misma categoría, la paranaense logró el bronce en K1 distancia larga.

Los masters del CNP también tuvieron una destacada labor: David Salzman fue sexto en K1 distancia larga en Master A; Sebastián Alegro (también fue cuarto en K2 en Máster B junto a Germán Rodríguez) y Eduardo Suárez empataron el tercer puesto en K1 distancia larga en Master B, una competencia que tuvo a Germán Rodríguez en el 10º lugar, Juan Antonini en el 12º y a Pablo Sequin en el 32º puesto.

Además, Diego Fenes se ubicó 18º entre los Master C en la prueba de K1 distancia larga y Martín Maslein concluyó 7º en la misma especialidad por la categoría Master E. Entre las damas, Érica Riera obtuvo la medalla de bronce en K1 distancia larga Máster B.

Los resultados de Rowing

El Paraná Rowing Club fue el otro representante de la capital entrerriana en Gualeguaychú y tuvo tres palistas en distintas categorías. Baltasar Lassus Sartori se ubicó 16º en K1 short Junior; Caíno Julián se ubicó 11º en K1 Máster A y Pedro Ramos 16º en K1 en Máster B; juntos compitieron en K2 por la categoría Master A y obtuvieron el 12º lugar, clasificando al Mundial.

Todos los resultados de los clubes paranaenses:

Simón Bechis (CNP)

Campeón Argentino K1 Cadetes

Bronce K1 y K2 junior.

Brunella Pedrotti (CNP)

Campeona Argentina K1 Short junior

Campeona Argentina K1 distancia larga junior

Primer puesto en K2 junto a Juliana Garea (Club Regatas Baradero) en junior

Lara Abud (CNP)

Sub Campeona Argentina K1 Short Sub23

Sub Campeona Argentina K1 distancia larga Sub23

Baltazar Itria (CNP)

Sub Campeón Argentino K1 distancia larg en Sub23

Bautista Itria (CNP)

Medalla de Bronce K1 Short en senior

Micaela Maslein (CNP)

Medalla de Bronce K1 distancia larga en senior

Primer lugar junto a Magdalena Garro en K2 senior.

David Salzman (CNP)

6to lugar en K1 distancia larga en Master A

Sebastian Alegro (CNP)

Medalla de Bronce K1 distancia larga Master B

Cuarto Lugar en K2 en Master B.

Eduardo Suárez (CNP)

Medalla de Bronce K1 distancia larga en Master B

Germán Rodriguez (CNP)

10mo lugar en K1 distancia larga Master B

Cuarto puesto en K2 distancia larga en Master B

Juan Antonini (CNP)

12do en K1 distancia larga en Master B

Pablo Sequin (CNP)

32do en K1 distancia larga en Master B.

Diego Fenes(CNP)

18vo en K1 distancia larga en Master C.

Martin Maslein (CNP)

7mo lugar K1 distancia larga Master E

Erica Riera (CNP)

Medalla de bronce K1 distancia larga Master B.

Baltasar Lassus Sartori (PRC)

16° puesto en K1 short Junior.

Julián Caíno (PRC)

11° en K1 distancia larga Master A.

12º junto a Pedro Ramos en K2 distancia larga en Master A

Pedro Ramos (PRC)

16° en K1 distancia larga en Master B.

K2 distancia larga en Master A (junto a Julián Caíno)

Fotos: Club Regatas Gualeguaychú.