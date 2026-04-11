La Armonía venció a Recreativo en Colón

La Armonía venció como local y salió del fondo de la tabla de la Conferencia Litoral.

Este viernes por la noche hubo acción correspondiente a la Zona A de la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet con participación entrerriana. En Colón, La Armonía recibió al Recreativo Bochas Club en la sexta presentación para ambos dentro del torneo.

En un partido que resultó sumamente peleado, el conjunto colonense se impuso por 78-74 sobre el elenco paranaense y lo igualó en la tabla de posiciones. Ahora ambos comparten la última posición de su grupo con un acumulado de 2-4. Están lejos de los líderes Urquiza de Santa Elena y Rivadavia Juniors con un acumulado de 4-1.

En este partido el goleador fue Alan Guanco con 22 tantos para el Bochas, seguido por Juan Krapp, que anotó 17 tantos y además tomó siete rebotes. El ganador, por su parte, contó con la buena actuación de Patricio Impini, que anotó 15 puntos y además tomó 10 rebotes. Lo siguió de cerca Leonardo Catelotti, con 14 puntos y nueve rebotes.

La próxima presentación para el conjunto paranaense será ante Quique, al que recibirá en el estadio Antonio Zorzet el miércoles 22 de abril a partir de las 21.30. En el mismo día y horario será la presentación del Verde colonense ante Gimnasia de Santa Fe, al que recibirá en el estadio Gregorio “Pocho” Nieto.