Belgrano inauguró la fecha con victoria ante Aldosivi

El estadio Julio César Villagra fue escenario del primer partido de la 14ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Belgrano recibió a Aldosivi en un encuentro que tuvo el arbitraje de Daniel Zamora y la presencia en el VAR de Leandro Rey Hilfer.

En los primeros instantes del juego fue el Pirata el que generó aproximaciones. En ese marco, Lucas Zelarayán tomó un balón en tres cuartos de cancha y, con la marca lejos, sacó un potente remate que dio en el travesaño y luego picó dentro del área chica ante la estirada de Axel Werner. Fue un aviso del atacante local.

Belgrano logró abrir el marcador a los 28 minutos luego de un centro desde la derecha que cayó dentro del área por el costado izquierdo. Allí, Juan Velázquez bajó el balón de cabeza hacia el centro para Nicolás Fernández que con un toque hacia la derecha que Lautaro Gutiérrez dejó pasar habilitó la llegada de Zelarayán. El referente del local sacó un potente remate que Werner no pudo parar y puso el 1-0.

Ya en la segunda mitad del juego el partido se complicó para el conjunto anfitrión debido a la expulsión de Emiliano Rigoni, a quien Zamora echó con tarjeta roja directa por supuestos dichos fuera de lugar.

Animado por la ventaja numérica, el equipo de Israel Damonte buscó el empate y tuvo el reclamo de penal por una mano dentro del área de Leonardo Morales tras un centro impulsado desde la derecha que el árbitro no sancionó. Detrás del ex Belgrano, Atlético Paraná y Patronato estaba Junior Arias para empujar al gol.

El propio Arias tuvo una clara chance de gol poco después tras un centro al área que Nicolás Cordero cabeceó hacia el medio y Santiago Moya elevó ante la salida de Cardozo. Sin arquero, Arias definió con una volea poco precisa que dio primero en el travesaño y que luego Morales despejó sobre la línea. En el rebote, Agustín Palavecino remató directamente al travesaño: no hubo más.

Con la victoria, Belgrano llegó a los 22 puntos y se ubica cuarto en la tabla de la Zona B, mientras que el Tiburón está penúltimo con apenas seis unidades. En la próxima fecha, el equipo de Ricardo Zielinski visitará a Barracas Central el lunes 20 de abril a las 15; mientras que al elenco marplatense le tocará ser anfitrión de Racing el domingo a las 13.30.

-SÍNTESIS-

Belgrano 1-0 Aldosivi.



Gol:

28’PT: Lucas Zelarayán.



Expulsado:

6’ST: Emiliano Rigoni (BEL).



Formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Franco Vázquez, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Lautaro Gutiérrez.

DT: Ricardo Zielinski.



Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Santiago Moya, Joaquín Novillo, Fernando Román; Martín García, Matías Morello, Franco Leys, Natanael Guzmán; Junior Arias y Facundo De la Vega.

DT: Israel Damonte.



Cambios:

41’PT: ingresó Adrián Spörle por Juan Velázquez (BEL).

ET: ingresó Tomás Fernández por Natanael Guzmán (ALD).

12’ST. ingresó Nicolás Cordero por Franco Leys (ALD).

13’ST: ingresó Ramiro Hernandes por Nicolás Fernández (BEL).

16’ST: ingresó Rodrigo Márquez por Martín García (ALD).

17’ST: ingresó Agustín Palavecino por Facundo De la Vega (ALD).

32’ST: ingresó Alexis Maldonado por Lisandro López (BEL).

33’ST: ingresó Santiago Longo por Franco Vázquez (BEL).

41’ST: ingresó Alejandro Villarreal por Matías Morello (ALD).



Amonestados:

6’ST: Axel Werner (ALD).

12’ST: Martín García (ALD).

23’ST: Junior Arias (ALD).

27’ST: Agustín Palavecino (ALD).

33’ST: Tomás Fernández (ALD).

48’ST: Fernando Román (ALD).



Árbitro: Daniel Zamora. VAR: Leandro Rey Hilfer.



Estadio: Julio César Villagra.

Video: Liga Profesional.