La Sinfónica de Entre Ríos presenta Sinfonismo Clásico Cinematográfico en el CPC de Paraná

La Sinfónica de Entre Ríos se presenta esta noche con entrada libre y gratuita, en el CPC.

Será este sábado a las 20, en el Centro Provincial de Convenciones (calle San Martín 15, Paraná). La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura provincial, cuenta con el auspicio de IAPSER Seguros y es de entrada libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

Bajo la dirección de su director artístico, Luis Gorelik, el programa incluirá las bandas sonoras de cuatro joyas del cine universal llevadas a la sala de conciertos: El halcón de los mares (1940), compuesta por Erich Korngold; Ben-Hur (1959), de Miklos Rozsa; Psicosis (1960), con partitura de Bernard Herrmann y El Gatopardo (1963), obra de Nino Rota.

Contexto de las obras

El halcón de los mares (1940) representó la producción más costosa de Warner Bros. hasta ese momento. Bajo la dirección de Michael Curtiz y el protagonismo de Errol Flynn, la película destacó por sus batallas navales filmadas en tanques de agua con barcos a escala real. La partitura de Erich Wolfgang Korngold recibió una nominación al Óscar y es considerada una pieza fundamental que trasladó la complejidad de la ópera europea al lenguaje sinfónico de Hollywood.

Ben-Hur (1959), dirigida por William Wyler, mantuvo durante casi cuatro décadas el récord de la película más premiada con 11 galardones de la Academia. La producción de Metro-Goldwyn-Mayer incluyó el set de filmación más grande construido en la época para la famosa carrera de cuadrigas. Su banda sonora, compuesta por el húngaro Miklos Rozsa, es una de las más extensas de la historia y le valió al autor su tercer premio Óscar.

Psicosis (1960) es reconocida como una de las obras cumbres del suspenso dirigido por Alfred Hitchcock. La película introdujo innovaciones visuales radicales, como los 78 cortes de cámara en la secuencia de la ducha. Para esta producción, Bernard Herrmann decidió utilizar exclusivamente una orquesta de cuerdas con el fin de crear una sonoridad fría y cortante, rompiendo con la tradición de las grandes orquestas románticas de la época.

El Gatopardo (1963), pieza central de la cinematografía de Luchino Visconti, obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Basada en la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, la película contó con un reparto internacional liderado por Burt Lancaster, Alain Delon y Claudia Cardinale. La composición de Nino Rota para este filme destaca por su elegancia sinfónica e incluye un vals inédito de Giuseppe Verdi, cuya partitura original para piano fue recuperada por el propio Visconti y orquestada especialmente por Rota para la emblemática escena del baile en el palacio siciliano.

Próximo concierto

El próximo concierto del organismo sinfónico provincial tendrá lugar el sábado 18 de abril a las 20 en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, bajo la dirección de Luis Gorelik. El programa incluirá el estreno en Entre Ríos del ballet Petrouchka, de Igor Strawinsky, junto con la Obertura de Los maestros cantores, de Richard Wagner.